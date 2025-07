El periodista Santiago Vargas, conocido por su trabajo en programas de entretenimiento y variedades de RCN Televisión, denunció públicamente a través de sus redes sociales ser víctima de acoso constante, insultos homofóbicos y comentarios despectivos relacionados con su estatura. En esta ocasión, decidió hacer visible la situación y exponer con nombre de usuario al presunto agresor, identificado como Carlos Acosta.

Vargas, quien ha ganado popularidad por su cercanía con el público y su estilo fresco al cubrir contenidos como ‘La casa de los famosos Colombia‘, compartió en sus historias de Instagram los mensajes que ha venido recibiendo de manera reiterada. En los pantallazos revelados, el agresor lanza frases cargadas de odio como:

“El enano gay ese, loca hp, no alcanza al piso… póngale una caja de fósforos”;

“Coloquen una cajita para el enano gay que no alcanza y se va a caer esa loca”;

“Loca, chao del set, qué fastidio”.

Ante estos ataques, Vargas decidió no responder con más odio ni promover el cierre de la cuenta del usuario, como suelen hacer otras víctimas. En lugar de eso, acompañó las capturas de los mensajes con un comentario irónico: “Carlos necesita atención”. Con esta frase, dejó claro que no permitirá que los ataques afecten su autoestima, aunque no por ello restó importancia a la violencia verbal que muchos comunicadores enfrentan diariamente en el entorno digital.

Cabe recordar que no es la primera vez que el presentador denuncia situaciones de este tipo. Durante la transmisión de La casa de los famosos, Santiago fue blanco de críticas por supuestamente mostrar favoritismo hacia participantes como Melissa Gate. En su momento, ya había alertado sobre los mensajes ofensivos que recibía, pero ahora, al decidir mostrar públicamente a su agresor, la respuesta del público fue distinta.

Tras la denuncia, una ola de apoyo inundó sus redes sociales. Sus seguidores le enviaron mensajes llenos de afecto, respaldo y también de humor, buscando animarlo y restarle poder a los ataques.

“Tranquilo, Santi, todos sabemos que los perfumes buenos vienen en frasco pequeño”, escribió uno. “Va uno a ver el perfil del tipo y resulta que publica videos de la esposa diciendo que la ama, llenos de florecitas”, comentó otro.

“La envidia por no tener el talento de otros los hace actuar así”, fue otra frase que sintetizó el sentir de muchos de sus seguidores.

Estos mensajes no solo le devolvieron un poco de la dignidad que los insultos pretendían arrebatarle, sino que también abrieron una conversación sobre la violencia digital que sufren las figuras públicas, especialmente aquellas que se identifican o son percibidas como parte de la comunidad LGBTQ+.

La valentía de Santiago Vargas al visibilizar este tipo de acoso ha sido destacada por sus seguidores y colegas. Su forma de enfrentar el odio con entereza, sin caer en la provocación, refleja la importancia de poner límites a las agresiones sin renunciar a la autenticidad ni al buen humor.

Este caso también invita a la reflexión sobre la responsabilidad en redes sociales y el impacto que los comentarios ofensivos pueden tener, incluso si van dirigidos a personas con visibilidad pública. Como lo ha demostrado Santiago, detrás de cada cuenta hay una persona que merece respeto. Y su reacción ha sido un ejemplo de cómo la dignidad y la resiliencia pueden ser más fuertes que cualquier insulto.

