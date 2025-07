El pasado 5 de julio, Gustavo Chicangana fue víctima de un ataque sicarial cuando estaba a pocos metros de su casa, en San José del Guaviare, donde trabajaba para un medio local y donde es corresponsal de Caracol Radio.

Aún desde la clínica, el comunicador de 60 años contó en la emisora todo lo que pasó el día del ataque -del que, por cierto, ya están los primeros capturados-.

“Yo me disponía a salir de mi casa en una motocicleta. Como a 3 metros de mi casa, yo estaba sobre la moto, mi esposa de acompañante, y se acerca un sujeto y desenfunda el revolver. Pensé que era un robo, así que yo levanté los brazos. Luego del primer sonido del disparo, me caigo al piso. Él me empieza a dispara y yo me cubría la cabeza y me movía; entre los brazos, yo veía la luz de los disparos del revolver. A mi esposa también le dispararon, pero ella gritó más fuerte, así que salieron más vecincos y el delincuente salió huyendo”, recordó con la voz cortada.

Chicangana recibió dos disparos, según indicaron en Caracol Radio, pero ninguno en la cabeza, lo que era el objetivo inicial. De hecho, el mismo comunicado contó “al sicario se le encasquilló el arma y el primer disparo iba a la cabeza, pero no le salió bien”.

A pesar de esas maniobras para evitar que los disparos acabaran con su vida, al comunicador de 60 años lo impactaron dos balas, una de ellas en el cuello. “Me levanté como pude y grité auxilio. Entre los vecinos me llevaron en otra motocicleta a urgencias. El señor de la motocicleta me cargó y en 10 minutos salió una camilla y me empezaron a atender. Me decían que si podía respirar y sí, afortunadamente no me pasó nada en los pulmones. Solo salía sangre del cuello y el brazo”.

Pasados 3 días del ataque, a Chicangana lo trasladaron hasta Bogotá, donde está siendo atendido en un centro médico especializado. Allí, aseguró en su entrevista con Caracol Radio, “luego de la junta médica de ayer, el cirujano no considero la extracción de los proyectiles. Uno, en el tórax, y, el otro, alojado en el cuello, cerca de la columna. Ahora lo que viene es el tratamiento. Dicen que los proyectiles están desinfectados por los antibióticos”. Además de esto, el periodista tiene fractura en el húmero, razón por la que no puede recibir el brazo.

“Los médicos dijeron que era un milagro”, dice Chicangana, que ahora deberá tomar una drástica decisión en su vida: salir del San José del Guaviare o volver (ahora con mucha más protección) para continuar con el ejercicio periodístico al que le ha dedicado toda su vida. “Todos apuntan a que debo salir de la zona, pero eso es algo que debo debatir con mi familia”, dijo.

No obstante, él sabe que lo que está pasando en esa región es muy complicado. “Es terrible lo que está pasando hoy en San José del Guaviare. El departamento está descuadernado completamente”, aseguró. Aunque no desconoce que durante toda su vida han tenido amenazas, sí señaló que este 2025 las advertencias han sido mucho más graves.

