Así como un famoso periodista colombiano sorprendió con un video amarrado, una colega suya acabó involucrada en medio de una publicación en la tarde del sábado 23 de agosto de 2025 que no pasó desapercibida.

Espero que a Paola Ochoa no le haga heridas en la cabeza, el peluquero. pic.twitter.com/YQpHaXZc6u — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

El asunto comenzó con un comentario que hizo la comunicadora Paola Ochoa acerca del presidente de Colombia, que después aprovechó el tema para responderle con un llamativo mensaje.

¿Qué dijo Paola Ochoa sobre ruana de Gustavo Petro?

La panelista de Blu Radio Paola Ochoa expresó su molestia con Gustavo Petro al verlo con una ruana, en medio de una conversación con el resto de sus colegas en la mencionada emisora el viernes 22 de agosto de 2025.

“Pone de presente la hipocresía ambiental del presidente. De todas maneras, detrás de esa ruana tan bonita hay una historia de sufrimiento animal. Según Peta , que es la organización internacional para la defensa de los animales, muchas ovejas sufren heridas durante el esquilado”, afirmó Ochoa.

Lo llamativo es que Néstor Morales y el resto del panel de periodistas presentes explicaron que ese proceso es normal y necesario por la protección de los mencionados mamíferos para evitarles infecciones.

Incluso, Morales comparó ese proceso con los cortes de cabello que se llevan a cabo por parte de los humanos, por lo que puso el ejemplo a ella y al resto de panelistas por lo necesario de ese acto cotidiano.

Lo cierto es que Gustavo Petro aprovechó un video replicado en redes sociales con ese corto debate después de la aparición del mandatario con el mencionado accesorio para referirse al tema.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Paola Ochoa, de Blu Radio?

El presidente de Colombia, en la mira de ‘Iván Mordisco’, sorprendió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para lanzar un mensaje desde un espacio en el que tiene más de 8 millones de seguidores.

“Espero que a Paola Ochoa no le haga heridas en la cabeza, el peluquero”, escribió Petro, al replicar el video del debate de la mencionada periodista de Blu Radio con el resto de panelistas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, entre quienes apoyaron al mandatario colombiano después del señalamiento en cuestión, frente a quienes criticaron la publicación en contra de la periodista.

Incluso, el nombre de Paola Ochoa se convirtió en tendencia en la mencionada red social en medio de ambos bandos por el comentario del presidente de Colombia sobre un mensaje que encendió los ánimos.

¿Quién es Paola Ochoa, periodista?

Paola Ochoa Amaya es una reconocida periodista, analista económica y locutora colombiana, destacada por su aguda visión en temas económicos y políticos y su presencia en importantes medios de comunicación del país. Nacida en Medellín el 8 de abril de 1976, ha construido una influyente carrera que combina su formación académica con una extensa trayectoria periodística.

Aunque se ha dedicado por completo al periodismo, su formación base es en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, complementada con estudios de posgrado en la Universidad de Massachusetts. Su carrera en los medios se ha caracterizado por un enfoque en la economía, traduciendo temas complejos para el público general. Antes de su consolidación en la radio, fue directora de la prestigiosa Revista Dinero entre 2010 y 2014 y trabajó como columnista para el diario La República.

Actualmente, es una de las voces más reconocidas de la radio nacional como panelista en la mesa de trabajo de ‘Mañanas Blu’, en la emisora Blu Radio. Simultáneamente, mantiene una activa presencia en la prensa escrita como columnista de opinión para el periódico El Tiempo, donde analiza la coyuntura económica y política del país. Su estilo directo y crítico le ha ganado tanto seguidores como detractores.

En febrero de 2022, Ochoa tuvo una breve pero muy mediática incursión en la política al ser nombrada como fórmula vicepresidencial del entonces candidato Rodolfo Hernández. Sin embargo, a los pocos días declinó la postulación alegando motivos personales y familiares.

