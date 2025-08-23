Alias ‘Iván Mordisco’, máximo líder del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, reapareció con una carta pública cargada de críticas y amenazas veladas contra el presidente Gustavo Petro, luego de la captura de su hermano, Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, llevada a cabo este viernes 22 de agosto en El Peñón, Cundinamarca.

La misiva no solo refleja la molestia del guerrillero por la detención de su familiar, sino que también expone un tono desafiante y acusador, comparando al actual gobierno con el de Álvaro Uribe Vélez y advirtiendo sobre un posible recrudecimiento del conflicto armado en Colombia.

En su carta, ‘Mordisco’ acusó a Petro de traicionar los ideales revolucionarios y de liderar un gobierno “tímido” que, según él, “hace mucho daño a Colombia”. Con un lenguaje incisivo, el líder disidente señaló que el presidente actúa con “despotismo y arrogancia”, especialmente en lo que califica como una persecución sistemática contra las familias de los guerrilleros.

“La bajeza a la que ha llegado Gustavo Petro Urrego, nos recuerda las épocas de los períodos de gobierno del paramilitar Álvaro Uribe Vélez”, escribió el guerrillero, evocando los “falsos positivos” y los crímenes de guerra que, según él, persisten bajo la actual administración.

Acá, la carta compartida por Caracol Radio:

#ATENCIÓN | Reaparece alias 'Iván Mordico' tras la captura de su hermano alias 'Mono Luis'. En una carta pública al presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo), señala: “no me sorprende que su gobierno y el estado criminal y narco paramilitar colombiano se ensañen contra las… pic.twitter.com/nkoArJ6weT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 23, 2025

Este tono amenazante se intensifica cuando responsabiliza directamente a Petro por la seguridad de su familia, afirmando: “No invoco a Petro a proteger mi familia, será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran, colocándolos como botín de guerra”.

Mordisco también criticó la política de “Paz Total” del gobierno, calificándola como una “estrategia de guerra” disfrazada de diálogo. Según el disidente, las mesas de negociación no buscan una paz genuina, sino la rendición de las disidencias.

“No ingresé a las Farc para hacer ‘shows’ mediáticos de paz, usted pretendió llevarnos a la rendición en la mesa de diálogo”, sentenció, dejando claro que su lucha no cesará hasta que se aborden los problemas estructurales de desigualdad social, política y económica en el país.

El guerrillero rechazó las acusaciones que vinculan a las disidencias con el narcotráfico, asegurando que su lucha tiene raíces sociales y cuenta con el respaldo popular.

“Su trasnochado discurso de que nuestra lucha es por narcotráfico tan solo se lo cree usted y su círculo cercano”, escribió, desafiando la narrativa oficial del gobierno. Además, ‘Mordisco’ personalizó su mensaje al mencionar la desaparición de su hermana durante el gobierno de Uribe, advirtiendo que la captura de su hermano solo fortalecerá su determinación.

“Si usted lo desea, acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria”. Esta declaración, cargada de desafío, subrayó su intención de continuar la lucha armada.7

