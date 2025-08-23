A quince días de que se cumplan tres meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay, se siguen conociendo detalles de la investigación que busca determinar los autores intelectuales del magnicidio que se materializó el pasado 11 de agosto, cuando falleció el precandidato.

(Vea también: Cómo fueron las últimas horas de Miguel Uribe antes de morir; su cuerpo habría dado señal)

Según dio a conocer este sábado Semana, en el entramado del crimen organizado que opera en Bogotá, existe una figura destacada por su capacidad para mantenerse fuera del radar público.

Se trataría de “El Gancho del Centro”, quien estaría vinculado al crimen del senador Miguel Uribe Turbay y llevaría al menos diez años operando en la capital del país, de acuerdo con la revista.

Lee También

De acuerdo con investigaciones de las autoridades, este individuo controla una red criminal con presencia en el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad. Su estructura estaría involucrada en delitos como el microtráfico de drogas, tráfico de armas y prostitución, y tendría control sobre oficinas de sicariato, redes de cobro extorsivo, desguazaderos de vehículos, mercado negro de celulares e incluso conexiones con estructuras en San Andresito.

La operación de “El Gancho del Centro” trasciende las fronteras locales. Información recopilada por organismos de seguridad indica que existirían vínculos con la Segunda Marquetalia y carteles mexicanos, lo que refuerza su relevancia en el contexto del narcotráfico internacional.

Investigan posible pago de 3.000 millones de pesos por crimen de Miguel Uribe

De acuerdo con el citado medio, las autoridades identificaron un dato clave que se había mantenido en reserva. Se trataría de un pago de 3.000 millones de pesos por el asesinato.

Este monto, de acuerdo con fuentes del proceso, habría sido entregado en dinero en efectivo y en droga, que habría sido despachada de laboratorios en Caquetá, territorio controlado por La Segunda Marquetalia. Con parte del dinero se habría contratado a ‘El Costeño’, señalado de coordinar el atentado.

La versión también es reforzada por la declaración de Katherine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, compañera sentimental del ‘Costeño’ y participante directa en el crimen.

Según su testimonio, fue enviada a Florencia, donde debía ser recogida por un enlace de las disidencias para iniciar entrenamiento en técnicas de francotirador y manejo de drones.

En este punto, los organismos de inteligencia identificaron al encargado de su traslado. Se trataría de Wilmer Castillo, alias Cristóbal, presunto integrante de la Segunda Marquetalia y reconocido dentro de los esquemas de esa organización.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.