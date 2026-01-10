Revista Semana reveló un escandaloso contrato que el Instituto Nacional de Vías (Invías) habría adjudicado bajo la figura de urgencia manifiesta, a un consorcio con vínculos sospechosos. Esta asignación se adelantó el 24 de diciembre de 2025, a las 11 de la noche, fortuitamente, en víspera de Navidad y con el país más atento a celebrar la nochebuena que a estar pendiente de estos asuntos.

El acuerdo total de 163.820 millones de pesos fue firmado para intervenir la Transversal del Carare, una vía de importancia estratégica, ubicada entre el sur de Santander y el Magdalena Medio. Sin embargo, con la interventoría sumada por cerca de 16.000 millones de oesis, el valor total se acerca a los 180.000 millones de pesos, produciendo una serie de interrogantes sobre el proceso, de acuerdo con la revista.

La Unión Temporal Transversal del Carare, una fusión compuesta por Infraestructuras Viales (10 %) y Equipos y Triturados (90 %) ganó la asignación. Pero la controversia surge a raíz de la verdadera identidad de los propietarios. Formalmente, los representantes legales son Diana Patricia Paz Acosta y Jesús Antonio Contecha Carrillo, pero Semana señala que las firmas pertenecen en realidad a la familia Contecha, ligada al megacontratista Pedro Contecha. En el análisis del citado medio se especifica que Pedro Contecha proporcionó uno de sus aviones para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, hecho que no fue revelado a las autoridades electorales.

Este polémico contrato fue asignado en un plazo de 13 días y el trámite contractual se hizo con notoria rapidez y con un mínimo de publicidad. “El proceso apareció en la plataforma Secop II apenas a las 10:09 de la noche del 24 de diciembre y el contrato se firmó a las 11:00 p. m.”, según informó el citado portal.

De acuerdo con el informe de verificación de cotizaciones, el consorcio ganador habría entregado la cotización completa dos días después del plazo inicial. Sin embargo, a pesar de estos hechos, tanto Invías como el Ministerio de Transporte defienden el proceso. Alegan que la situación en la Transversal del Carare requería un concurso distinto al ordinario y que la rapidez y la falta de publicidad se deben precisamente a la urgencia con la que se necesitan las intervenciones en esta vía, como mencionó el informe periodístico.

Por otro lado, la participación de empresas en reorganización con enormes deudas, como Latinco e Ingeniería de Vías, han producido desconfianza dentro del sector. Según el medio de comunicación, Ingeniería de Vías ha recibido contratos por cerca de 350.000 millones de pesos durante el Gobierno de Petro, a pesar de sus deudas superiores a los 370.000 millones.

