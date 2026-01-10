La estructura de mando del Ejército Nacional colombiano se encuentra en un amplio y profundo remezón, a raíz de un decreto que ordena traslados y retiros de generales, lo que ha provocado una redefinición en las jefaturas estratégicas de la institución. Esta reorganización combina tanto salidas como reubicaciones en cargos clave, con énfasis en áreas claves como planeación, control interno, operaciones y formación, según informó Blu Radio.

Se confirmó que cinco generales, entre ellos el mayor general José Enrique Gualteros Gómez, dejarán la institución o entran a la antesala de su salida definitiva: “El retiro de estos oficiales forma parte de un proceso de renovación del alto mando y de cierre de ciclos en áreas estratégicas de planeación”, señaló una fuente interna en entrevista con la citada emisora.

La Inspección General del Ejército, importante órgano de control interno, fue reorientada y quedará a cargo del mayor general Giovanni Rodríguez León, procedente del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC). Ello refleja una voluntad de cambiar el enfoque del control interno de la institución militar.

Por otro lado, el decreto implica una reconfiguración amplia del mapa de mandos, con el mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga moviéndose del Despacho del Ministerio de Defensa a la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Se ratificó en sus cargos a los comandantes de la Cuarta y Primera División, asegurando continuidad en estas regiones.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez fue uno de los más relevantes que cambió de cargo, pues dejó la Quinta División para asumir la Jefectura del Estado Mayor Generador de Fuerza. Según informó Blu, Soto Sánchez fue reemplazado por Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, quien estuvo en la Fuerza de Tarea Omega.

Este remezón también impactó en varias divisiones y brigadas, con cambios de mando en la Octava División, el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales y la Brigada 30, entre otros. Asimismo, en el campo administrativo y de formación se produjeron otros relevos. El brigadier general Mario Geovanni Contreras Guinemé asumirá el Comando de Personal, mientras que el brigadier general Milton César Escobar Gallego pasa a la Décima Sexta Brigada.

El brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera también deja su cargo, siendo trasladado del Comando de Personal (COPER) a PACE. Su salida se produce en medio de una fuerte controversia pública y judicial, debido a supuestos nexos con las disidencias de las Farc encabezadas por alias ‘Calarcá’. Esta situación ha puesto al oficial bajo la lupa de la Fiscalía y ha derivado en procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría.

Finalmente, la División de Fuerzas Especiales tiene nuevo comandante, el brigadier general Raúl Perilla Monroy, mientras que el general Walther Giraldo asume la Jefatura de Operaciones del Ejército. Según la cadena radial, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) quedará bajo el mando del general Omar Yesid Moreno.

