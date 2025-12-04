El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el general Juan Miguel Huertas ya no continúa en el ejercicio de sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Coper, en medio de la controversia que lo rodea. La situación tomó fuerza luego de que se conociera un documento firmado por el oficial, pese a que la Procuraduría le había impuesto una suspensión de tres meses. Ante esto, el ministro fue enfático: “Él no sigue ejerciendo sus funciones, desde el día de ayer no sigue ejerciendo sus funciones”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quiénes son ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, las dos caras de una costosa moneda para Gustavo Petro)

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la aplicación de la suspensión implica una serie de pasos administrativos que atraviesan varias instancias. Sánchez señaló: “Lo que pasa es que son procedimientos que hay que cumplir. Si bien es cierto [que] salió el fallo, se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, revisión legal a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa, luego a nivel del presidente de la República, decreto que radiqué el día de ayer y está en revisión jurídica; esperamos que salga pronto”.

Mientras avanza el trámite del decreto, se decidió apartar temporalmente al general Huertas mediante un permiso. Sánchez añadió: “Entonces, mientras ocurría eso, la opción que tomamos fue sacarlo a un permiso, desde el día de ayer. Paralelo, desde el 2 de diciembre, ordené que se iniciara una inspección en el cargo que él ejerció durante el tiempo que funcionó como comandante del Comando de Personal, desde agosto de este año hasta el 2 de diciembre”.

Lee También

Lee También

Cabe mencionar que el general Huertas ha estado en el centro de la polémica por presuntas alianzas con las disidencias de las Farc dirigidas por alias ‘Calarcá’, quien adelanta un proceso de paz con el Gobierno. Estas presuntas conexiones, que siguen bajo análisis, han profundizado el debate sobre su continuidad en la institución castrense.

En sus declaraciones, Pedro Sánchez también reiteró que, ni el presidente Gustavo Petro, ni él, tenían conocimiento de los presuntos vínculos del general Juan Miguel Huertas con las disidencias de ‘Calarcá’, tras la revelación de los chats que lo salpican. “No teníamos conocimiento de la información que fue difundida por un medio de comunicación. Cuando yo informé que el señor presidente conocía, era la información que teníamos disponible en ese momento, pero no incluía ese hecho en particular”, expresó.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.