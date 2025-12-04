El cruce entre el Gobierno y el Banco de la República escaló este jueves después de que el gerente Leonardo Villar advirtiera que subir el salario mínimo en los niveles que plantea el Ejecutivo haría “más difícil y costoso” bajar la inflación.

La declaración desató una respuesta fulminante del presidente Gustavo Petro, que arremetió sin reservas contra la junta directiva del Emisor.

Petro sostuvo que Villar se equivoca al atribuir las presiones inflacionarias a un supuesto exceso de demanda y aseguró que la verdadera causa es “la especulación del gas” y las altas tasas de interés. A partir de allí lanzó una de sus críticas más duras al Banco desde que llegó al poder.

Según el mandatario, la junta ha actuado con “displicencia” frente a la producción nacional y mantiene un “mal análisis” al culpar a la liquidez monetaria.

Señaló además que la única expansión real de liquidez proviene de la propia decisión del Banco de subir la tasa, lo que —en sus palabras— termina favoreciendo a los mayores tenedores de deuda pública. Petro habló abiertamente de un “subsidio” a quienes viven de las rentas de bonos sin trabajar.

La tasa de inflación se reduce señor Leonardo, acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía. La junta no puede pretender que su displicencia con la producción nacional, y el mal análisis, pensando que la inflación es por alza de liquidez… https://t.co/Cw5wUn0S1S — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2025

Por qué Petro dijo “mamola”

El presidente acusó al Emisor de haberse convertido en “activista económico del uribismo” y aseguró que no permitirá que los trabajadores paguen los costos de las decisiones fiscales o monetarias.

En un mensaje particularmente duro, rechazó la idea de que el ajuste económico recaiga sobre los asalariados y lanzó un “¡mamola!” como remate.

El choque deja en evidencia el ambiente de máxima tensión entre el Gobierno y el Banco de la República justo cuando se acerca la negociación del salario mínimo para 2026.

