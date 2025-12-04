La Corte Suprema de Justicia condenó a Rodolfo Palomino a 7 años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias. El exdirector de la Policía Nacional es señalado de haber presionado para adelantar la captura del exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo.

El general (r) habría aprovechado su cargo para efectuar la detención del empresario, investigado por un despojo de tierras. El incidente se dio a conocer por unos audios que publicó la revista Semana, por lo que la Fiscalía ejerció la orden de captura contra Palomino.

Además de tener que cumplir la pena de 84 meses y un día de prisión, Palomino tendrá que pagar una multa de 174,9976 salarios mínimos, cerca de 250 millones de pesos. Además, fue inhabilitado por 9 años para ejercer funciones públicas.

El exdirector se había entregado el pasado 24 de noviembre luego de la orden de captura en su contra. Inicialmente, su defensa pidió que cumpliera su condena en casa por cárcel, lo que el alto tribunal negó. Palomino aseguró durante la audiencia que apelará la decisión de la Corte.

