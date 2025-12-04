Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 4 de diciembre en la vereda Márquez, sobre la vía que conecta a La Calera con Sopó, en Cundinamarca.

De acuerdo con los primeros reportes, un Ferrari 488 de color amarillo y placas JEX-488 colisionó violentamente contra una motocicleta.

El impacto fue de tal magnitud que, en cuestión de minutos, las imágenes del vehículo de alta gama totalmente destrozado comenzaron a circular en redes sociales.

Las imágenes del lugar muestran al Ferrari con su frontal devastado, partes de la carrocería esparcidas sobre el asfalto y el panorámico totalmente destruido.

Por el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial sobre el estado de salud de los involucrados. Sin embargo, las imágenes dan cuenta de que el conductor de la motocicleta quedó tendido a un costado de la vía, inmóvil.

#Atención Un grave accidente de tránsito se registró en la vía La Calera-Sopó. Al parecer un Ferrari perdió el control y terminó atropellando a unos motociclistas. Hasta ahora no se conocen el saldo de las víctimas. Imágenes sensibles. pic.twitter.com/WdesaNiboq — Pulzo (@pulzo) December 4, 2025

Aunque aún no hay confirmación médica, el panorama no parece alentador y se espera que en las próximas horas se entregue un reporte actualizado.

El conductor del Ferrari también habría sufrido lesiones por la fuerza del impacto, pero no se ha conocido información sobre su condición. La identidad de las personas involucradas tampoco ha sido revelada.

A esta hora, unidades de la Policía de Tránsito, organismos de emergencia y personal de apoyo vial permanecen en el sitio para atender la situación. Las labores se concentran en asegurar la zona, brindar atención inicial a los heridos y remover los automotores, que quedaron atravesados sobre la carretera, afectando seriamente la movilidad en este punto estratégico para quienes se desplazan entre Sopó, La Calera y Bogotá.

