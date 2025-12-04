El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Marta profirió una condena de 36 años de prisión contra Yenny Alexandra Higuera, una enfermera bogotana hallada responsable del asesinato de su hijo, Samuel Guerrero, un bebé de apenas 15 meses.

Según la sentencia, la mujer viajó a Santa Marta en abril de 2022 con la única intención de matar al niño. La Fiscalía logró demostrar, mediante pruebas periciales y forenses, que el menor murió por asfixia por inmersión: Higuera sumergió repetidamente al bebé en el mar hasta confirmar que había dejado de respirar.

Durante más de dos años, la mujer sostuvo que se trató de un accidente. Aseguró que una corriente marina o un animal la desestabilizó y que no logró recuperar al niño. Sin embargo, la investigación desmontó una a una sus versiones.

Para Edwin Guerrero, padre del pequeño, la condena llega como un alivio después de una lucha desgastante, aunque admite que nada borra el dolor.

“Pasó lo que debía pasar. Por fin se sabe la verdad”, dijo. Pero esa sensación se mezcla con frustración: Higuera sigue prófuga.

Tras la muerte de Samuel, Edwin cayó en una profunda depresión. No solo enfrentó el duelo por su único hijo, sino que, según denuncia, recibió amenazas de la familia de la mujer, quienes le exigían guardar silencio.

Aun así, insistió en denunciar y exponer su caso, incluso cuando el 18 de junio de 2024 ella quedó en libertad por vencimiento de términos.

“Ese día supe que la justicia me había fallado otra vez. Ella salió libre y desde entonces nadie sabe dónde está”, recuerda.

Aunque la sentencia ya está en firme, Yenny Alexandra Higuera no ha sido localizada. La orden de captura fue reactivada cinco meses después de su excarcelación, pero nunca se hizo efectiva.

Para Edwin, eso resume la inequidad del sistema judicial:

“Si hubiera sido yo, o cualquier hombre, ya estaría preso hace rato y con una condena más grande”.

El padre insiste en que el crimen fue premeditado:

“Ella mató a su propio hijo por venganza contra mí. Siempre supo lo que iba a hacer. Fue un asesinato planeado y ejecutado con frialdad”.

Según Edwin, la relación terminó por actos de violencia cometidos por la mujer. Tras la separación, ella le negó el acceso al niño hasta que un juez ordenó permitirle las visitas.

“Ella no aceptó que la dejara. Mucho menos que un juez la obligara a dejarme ver a Samuel. A raíz de eso viajó desde Bogotá a Santa Marta y decidió quitarle la vida para afectarme”, asegura.

Luego del crimen, Higuera desapareció varios días, regresó alegando confusión y tristeza, y finalmente fue capturada. Los retrasos judiciales permitieron que recuperara la libertad antes del juicio.

Edwin logró reconstruir parte de su vida y se convirtió en padre nuevamente el 3 de abril de 2023, justo un año después de la muerte de Samuel. A esa niña la llama “su regalo del cielo”. Pero el temor permanece.

“Evito subir fotos de mi hija. Hasta salir con ella me da miedo porque esa mujer sigue libre”, confiesa.

Tiene miedo de que Higuera reaparezca. “Si fue capaz de matar a su propio hijo por rabia hacia mí, podría hacerle daño a cualquier criatura”, advierte.

