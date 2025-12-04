Durante un evento político en Galapa, Atlántico, el precandidato presidencial Sergio Fajardo vivió un momento incómodo cuando uno de los asistentes tomó la palabra para cuestionarlo públicamente. El hombre, identificado por varios participantes como Álvaro, lanzó una crítica directa y en tono coloquial aseguró que al exgobernador de Antioquia le “faltaban huevas”, poniendo sobre la mesa uno de los cuestionamientos que históricamente han acompañado la carrera política del matemático.

A propósito de mis huevas. Adelante. pic.twitter.com/kGcRKWRtaJ — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 3, 2025

La intervención sorprendió a los presentes y generó un breve silencio en el encuentro, que estaba dirigido a campesinos, artesanos, productores de leche y personas con discapacidad.

El comentario revivió las críticas que Fajardo enfrentó durante la campaña presidencial pasada, cuando fue catalogado por algunos sectores como un candidato “tibio” o poco combativo. Incluso volvió a mencionarse el episodio en el que se dijo que se había ido “a ver ballenas” en plena contienda, una frase que se convirtió en dardo político y que aún hoy es utilizada por sus detractores para poner en duda su carácter.

Ante la situación, Fajardo decidió no evadir la crítica y respondió directamente al asistente. Con firmeza, cuestionó la idea de que la valentía política se mida por la agresividad o por la capacidad de confrontar a gritos.

“O no tengo huevas, yo le voy a contestar aquí al señor que está preocupado por las huevas mías. Fíjese usted cómo es la vida, que para ser valiente, para tener carácter, hay que gritar, hay que maltratar, hay que agredir, hay que arrollar al que no piensa como usted”, dijo, enviando un mensaje claro sobre su estilo de liderazgo y su manera de entender la política.

