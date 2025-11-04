Abelardo de la Espriella, quien llenó el Movistar Arena con más de 15.000 personas en su evento #RugeElMovistar este lunes festivo, ha calificado a Fajardo como “un tipo decente” y ha expresado su disposición para una consulta conjunta.

(Lea también: Abelardo de la Espriella explicó cuánto le costó alquilar el Movistar Arena y cómo lo pagó)

“Yo no tengo problema con Sergio Fajardo”, afirmó, y descartó alianzas con Claudia López y Roy Barreras: “No hay ninguna posibilidad”. Su movimiento, que marca el inicio oficial de su precampaña, busca una coalición amplia de derecha que excluya a “Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia”, según enfatizó.

De la Espriella, conocido por su estilo confrontacional y críticas al Gobierno de Gustavo Petro, apuesta por un frente que aglutine sectores desencantados con los partidos tradicionales.

Fajardo, precandidato por el centro y exalcalde de Medellín, no dejó lugar a dudas en entrevista con Cambio: “Con Abelardo de la Espriella no comparto nada”.

Su rechazo deja en evidencia diferencias ideológicas profundas, mientras De la Espriella representa una derecha dura, Fajardo aboga por un centro independiente, crítico tanto del petrismo como de la oposición radical.

La oposición, dividida entre centro y derecha, enfrenta el desafío de unir fuerzas para 2026. De la Espriella busca capitalizar el descontento con un discurso anti-Petro, pero el rechazo de Fajardo evidencia barreras insalvables.

