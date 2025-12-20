Las fotografías de las reseñas judiciales de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco comenzaron a circular luego de su captura y posterior puesta a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en medio de la investigación por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

En las imágenes, que corresponden al registro oficial luego de su detención, se observa a Bonilla vistiendo camisa y chaqueta roja, mientras que Velasco aparece con camisa blanca, ambos ya reseñados por las autoridades penitenciarias.

Qué pasará con Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Sobre el lugar en el que permanecerán recluidos, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, en Bogotá, donde quedará bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales en su contra, según W Radio.

En el caso del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el funcionario indicó que quedará a disposición de la Escuela de Carabineros de Cali, en el Valle del Cauca, centro que asumirá su reclusión en esta etapa inicial del proceso, conoció la mencionada emisora.

Las fotografías de ambos exfuncionarios, difundidas tras su captura, se convirtieron en uno de los primeros registros visuales que evidencian su situación judicial actual, mientras las autoridades avanzan en las diligencias para establecer responsabilidades dentro del caso UNGRD.

