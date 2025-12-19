El escándalo de corrupción que sacude la política colombiana ha alcanzado nuevos niveles con la orden de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero del Tribunal Superior de Bogotá, quien dictó detención preventiva para los exministros Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, exministro de Interior. Ambos están implicados en un monumental entramado de corrupción con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invias).

La Fiscalía ha imputado a los exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer dádivas a congresistas a cambio de apoyo político. Las implicaciones de este “pacto criminal”, como lo describió la Fiscalía, son gravísimas. Para ubicar en contexto, los acusados presuntamente utilizaron la UNGRD y el Invías como “caja menor” para direccionar contratos astronómicos y asegurar apoyo político para reformas críticas de la administración gubernamental anterior.

Según la acusación, este pacto regía desde lo más alto del Gobierno, incluyendo a los mencionados exministros y otros altos representantes del poder ejecutivo y legislativo, con implicaciones insospechadas para la institucionalidad del país. De acuerdo a la acusación, se direccionaron 74 contratos en Invías y cinco en UNGRD, amasando un valor considerablemente superior a los 612 mil millones de pesos.

Un cónclave, celebrado en la Casa de Nariño en febrero de 2024, podría haber sido la plataforma de lanzamiento de este esquema corrupto. Bonilla se defendió tras la decisión de la magistrada Rosero, argumentando que cumplió con la Constitución y la ley y rechazando los cargos.

Precisamente, luego de la audiencia, el exministro Ricardo Bonilla fue capturado por parte de la Policía y enviado al búnker de la Fiscalía. Además, en Cali, donde estaba en su residencia y tras conocer la decisión, el exministro Luis Fernando Velasco se entregó al Inpec. De hecho, en un video publicado por W Radio, se ve el momento en que conoce la medida y le manda un directo mensaje a la magistrada que lo envió a prisión. Se sabe que pasó la noche en la cárcel de Villahermosa.

Este es el momento en el que el exministro del Interior @velascoluisf es reseñado en Cali tras haberse entregado para cumplir la orden de captura en su contra por el escándalo de corrupción en la @UNGRD vía @BluRadioCo pic.twitter.com/9hERnMwO2o — Ricardo Ospina (@ricarospina) December 19, 2025

“Mi lugar es este, es dándole lugar a los colombianos, es diciéndoles que soy inocente y defendiéndome con elementos probatorios para que la convenza sino a usted, a otros jueces. Termino esta intervención y me presento ante las autoridades. Gracias, magistrada”, dijo el ministro Velasco.

#NoticiaW | “Termino esta intervención y me presento ante las autoridades”: anunció el exministro Luis Fernando Velasco al defender nuevamente su inocencia, tras la orden de captura en su contra y asegurar que los testigos han mentido a cambio de beneficios judiciales. pic.twitter.com/P6PK1tHbBI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 18, 2025

