El asesinato con frambuesas inyectadas de talio, un metal letal, de dos niñas ha desatado una conmoción desde que salió a la luz el caso. Las víctimas fueron Inés de Bedout (14) y Emilia Forero (13), quienes consumieron un postre aparentemente inofensivo que había sido enviado a través de un servicio de mensajería el pasado 3 de abril. El incidente también afectó a un hermano de una de las víctimas y a otra menor.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Sospechosa relación entre intoxicación con talio de niñas en Bogotá y muerte de su madre)

La principal sospechosa del crimen es Zulma Guzmán Castro, empresaria de 54 años y fundadora de una empresa de carros eléctricos, quien se encuentra actualmente en el Reino Unido. La Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura y solicitó una notificación roja de Interpol luego de recolectar pruebas suficientes que la implicaban en el hecho.

Guzmán Castro, quien abandonó Colombia el 13 de abril, ha negado su responsabilidad y argumenta que hay una estrategia para destruir su imagen antes de cualquier proceso judicial. “Soy madre, no puedo ser la culpable”, afirmó en entrevista que recoge la prensa local.

Lee También

Sin embargo, la investigación ha revelado la relación extramatrimonial que mantenía con el padre de una de las víctimas, lo que alimenta la hipótesis de un posible acto de venganza. Pero la trama se oscurece aún más al descubrirse que la esposa de Juan de Bedout, Alicia Graham Sardi, falleció en 2021 con altos niveles de talio en sangre, hecho que podría vincular a Guzmán Castro con este incidente.

El 16 de diciembre la sospechosa fue localizada en Londres cerca del río Támesis. La Policía Metropolitana informó que una vez que se confirme su aptitud física, será detenida y puesta a disposición judicial para una audiencia de extradición.

La notificación roja de Interpol que se había activado para su búsqueda fue retirada en algún momento por razones que aún no se han esclarecido. Al respecto, la Policía y la Fiscalía colombianas han acelerado las diligencias para llevar adelante el proceso penal, como informó The Sun. Además, según recoge El Tiempo, las autoridades afirmaron que, de prosperar las pruebas en el proceso penal, la empresaria afrontaría penas severas por homicidio agravado.

Lee También

También, otro detalle particular que hay que tener en cuenta es que Zulma Guzmán estaría amparada por la ley de salud mental que se mantiene en Reino Unido para personas que tienen este tipo de inconvenientes, lo que demoraría “entre 8 meses y un año” su proceso de extradición, teniendo en cuenta el proceso psicológico que la justicia británica le brindaría.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.