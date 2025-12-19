El país entero quedó estupefacto al conocer en abril de 2025 la muerte de dos niñas que ingirieron frambuesas con chocolate, contaminadas con talio. Dos personas adicionales resultaron gravemente enfermas tras la misma exposición, desatando una extensa investigación penal por homicidio y envenenamiento masivo a cargo de la Fiscalía General de la Nación. En la mira está la empresaria Zulma Guzmán Castro, a quien se señala como la principal sospechosa de la distribución de los productos manipulados.

Con una notificación roja de Interpol, Guzmán fue localizada finalmente en Reino Unido, tras ser rescatada del río Támesis, en un aparente intento por quitarse la vida. La investigación ha sido particularmente complicada debido a un añejo antecedente familiar: la madre de una de las niñas fallecidas, habría sufrido una intoxicación similar por talio, produciendo la sospecha de un patrón de ataques en contra de esta familia.

“La sospecha de talio fue inmediata ante la combinación de síntomas que presentó la madre de las niñas. Las pruebas de sangre y orina confirmaron niveles muy altos de talio, alrededor de 80-90 microgramos, muy por encima de lo normal en humanos” aseguró el internista y endocrinólogo Julio Portocarrero a Caracol Televisión.

Luego de mejorar gracias a un tratamiento consistente en quelantes, la madre de las víctimas y su pareja viajaron a Europa, donde sus síntomas reaparecieron y donde se empezó a notar una significativa pérdida de peso y exhaustividad constante. Ignorando la recomendación de Alejandro Herrera, un amigo cercano, de acudir a urgencias, la pareja regresó a Colombia. Un mes después, la mujer murió a los 50 años de edad.

“La probabilidad de que el talio causara directamente la reaparición del tumor es cercana a cero, pero una intoxicación de tal magnitud sí puede generar un gran estrés inmunológico que potencialmente facilite la reactivación de dicho tumor”, explicó Portocarrero, quien aseguró que la paciente presentó una recaída durante el viaje por Europa donde se reactivó un tumor preexistente, llevándola a la muerte.

