La muerte de dos niñas de 13 años, ocurrida en la primera semana de abril de 2025 en Bogotá, no solo estremeció al país por la brutalidad del crimen, sino que abrió una inquietante línea de investigación: ¿el mismo veneno que las mató habría sido usado años antes contra su madre?

La Fiscalía considera que es una posibilidad y por eso indaga una posible cadena de envenenamientos con talio, uno de los metales más tóxicos del planeta, cuyo rastro apunta a una misma persona, según Los Informantes.

Las menores fallecieron luego de consumir frambuesas cubiertas con chocolate que llegaron a su vivienda como un supuesto regalo. Otras dos personas también comieron el producto: una quedó gravemente enferma y la otra, un joven, estuvo hospitalizado durante meses, aunque logró sobrevivir.

Los análisis confirmaron concentraciones elevadas de talio, una sustancia casi indetectable por sus características: no tiene olor, color ni sabor, y sus síntomas iniciales pueden confundirse con una intoxicación alimentaria común.

Por estos hechos, la Fiscalía emitió una orden de captura internacional y una circular roja de Interpol contra Zulma Guzmán Castro, señalada de estar detrás del envío de las frambuesas envenenadas. Sin embargo, el caso tomó un giro aún más perturbador cuando los investigadores encontraron coincidencias con una muerte ocurrida años atrás dentro del mismo núcleo familiar.

¿Muerte de la madre de las niñas intoxicadas también fue por talio?

En medio de la investigación por las niñas, la Fiscalía encontró un episodio alarmante: en diciembre de 2020, la mamá de una de las menores fallecidas enfermó. Aunque había superado un cáncer de seno años atrás, empezó a sufrir dolores intensos y malestar general. Los médicos descartaron una recaída oncológica, pero no lograban explicar los síntomas.

El endocrinólogo Julio Portocarrero reveló en el programa de Caracol Televisión que, tras exámenes especializados, se detectaron niveles muy altos de talio en su cuerpo. La mujer recibió tratamiento y mejoró, pero meses después, durante un viaje, tuvo una recaída asociada a la reactivación de un tumor. Murió el 17 de agosto de 2021 y fue cremada, lo que hoy impide hacer nuevos análisis forenses.

“Puedo decir que la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese de ese cáncer es cercana a cero. Lo que sí es posible es que cuando la persona tiene un cáncer y tiene un estrés de esa magnitud, como es una intoxicación por talio, ese estrés reduce la capacidad del sistema inmunológico y ese sistema inmunológico debilitado facilita la reactivación de un tumor”, explicó Portocarrero.

Para la familia, las coincidencias no son casualidad. El abogado Fabio Humar, defensor de las víctimas, es contundente: “Aquí hay una persona que envió un paquete de frambuesas envenenadas a una familia y todo parece indicar que se trata de un crimen pasional”.

Según la investigación, Zulma Guzmán habría tenido una relación extramatrimonial con el esposo de la mujer fallecida en 2021 y padre de una de las niñas. Ese vínculo sería el hilo conductor de una tragedia que, de confirmarse, habría cobrado varias vidas durante años sin levantar sospechas.

