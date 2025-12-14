El presidente Gustavo Petro volvió a causar controversia en redes sociales luego de expresar públicamente su molestia por lo que calificó como el bloqueo de un trino en el que lamentaba la derrota del progresismo en Chile, tras la victoria electoral de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en las presidenciales de ese país.

Según expresó el mandatario colombiano, el mensaje —con una fuerte carga simbólica y política— no habría podido circular con normalidad en la red social X, lo que lo llevó a manifestar su inconformidad y a advertir sobre un giro ideológico en la región.

“Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”, escribió Petro, dejando entrever que su mensaje fue limitado o censurado, aunque sin dar detalles sobre lo ocurrido.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, agregó.

Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores. Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere. https://t.co/iRWu5fmZjI — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

El mensaje es una reacción directa al avance de gobiernos de derecha en Latinoamérica, ahora reforzado con la llegada de Kast al poder en Chile, un país que durante años fue considerado un bastión del progresismo regional.

Nuevo mapa político en Sudamérica por elecciones en Chile

Con el triunfo de José Antonio Kast, el tablero político sudamericano vuelve a reacomodarse. Actualmente, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile conforman el bloque de países gobernados por fuerzas de derecha o centroderecha.

En contraste, Colombia, Brasil, Uruguay, Guyana, Surinam y Venezuela integran el grupo de gobiernos de izquierda, aunque en el caso venezolano bajo un régimen dictatorial.

Este nuevo equilibrio ideológico marca una región profundamente dividida, donde los discursos se endurecen y los liderazgos buscan consolidar sus narrativas más allá de las fronteras nacionales.

