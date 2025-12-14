Los chilenos se inclinaban este domingo por la elección del candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura hace 35 años: los primeros resultados oficiales del balotaje presidencial señalan a José Antonio Kast con una amplia ventaja frente a la comunista moderada que representa a una coalición de izquierda.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Iván Cepeda lidera las elecciones para la primera vuelta, según reciente encuesta de Invamer)

Las bocinas de celebración de votantes de Kast ya comenzaban a sonar en el centro de Santiago. Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se imponía con un 59 % de los votos frente a 41 % para Jeannette Jara, tras el conteo de un 45 % de los votos, de acuerdo con el Servicio Electoral.

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

La rival de Kast era una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas. Prometía subir el sueldo mínimo y continuar el alza de las pensiones.

Kast cree que Chile “se cae a pedazos”. Este era su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del “milagro económico” que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

Lee También

Jeannette Jara reconoce su derrota en elecciones en Chile

La comunista moderada Jeannette Jara, que representa a una coalición de izquierda en Chile, admitió el domingo su derrota en el balotaje presidencial frente al candidato de extrema derecha José Antonio Kast.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió en su cuenta en la red social X.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.