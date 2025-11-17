La aerolínea Latam, la mayor de Sudamérica, anunció el lunes que suspenderá vuelos programados hasta el 22 de noviembre y afectará a 10.000 pasajeros, debido a la huelga de uno de los sindicatos de pilotos que buscan mejores sueldos.

La semana pasada, la compañía suspendió 173 vuelos programados entre el 12 y 17 de noviembre, afectando a 21.000 usuarios. Ahora suma otros 10.000 pasajeros, pero no informó de la cantidad de vuelos cancelados ante una consulta de la AFP.

En un comunicado, Latam dijo que debido a la extensión de la huelga con uno de los sindicatos de pilotos debió cancelar de manera anticipada vuelos adicionales hasta el 22 de noviembre.

La medida, agregó, llegará a afectar “a 10.000 pasajeros adicionales a los ya informados”. La mayoría de estos vuelos son domésticos, dijo una fuente de LATAM a la AFP.

Te invitamos a escuchar a Estela Espinoza, Directora de Servicio al Cliente de LATAM, quien detalla las medidas que estamos implementando ante la huelga de uno de los sindicatos de pilotos. [1/2] pic.twitter.com/F5FzwoXHJe — LATAM Chile (@LATAM_CHI) November 12, 2025

A casi la totalidad de los pasajeros se le ofreció una alternativa de viaje para las siguientes 24 horas, dijo la empresa en el comunicado.

La compañía -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39.000 trabajadores.

El Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) de Chile inició el miércoles pasado la huelga tras una votación que un 97 % de sus afiliados apoyó.

Los pilotos buscan recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.

El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile.

Ahora, pese a que esta situación ocurre específicamente en Chile, si las condiciones no mejoran se puede extender a vuelos internacionales, pero habrá que esperar a ver qué medidas se toman desde cada país para aliviar la situación.

