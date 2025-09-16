Escrito por:  Redacción Economía
Sep 16, 2025 - 2:47 pm

En las últimas horas, Latam Airlines Colombia advirtió a sus clientes sobre una modalidad de fraude que se está moviendo a través de mensajes de texto. En estos, los delincuentes simulan ser la aerolínea y ofrecen supuestas promociones de tiquetes a precios atractivos.

La compañía aclaró que nunca vende ni promociona pasajes por mensajes de texto y que la única vía oficial para adquirirlos es su sitio web www.latam.com o las agencias de viaje certificadas.

Ante la circulación de estas ofertas falsas, Latam pidió a los usuarios extremar precauciones: evitar abrir enlaces de origen dudoso, no entregar datos personales o bancarios y confirmar siempre la información en los canales oficiales.

Estafas con vuelos de Latam (Latam)
Cómo se hacen los pagos con Latam

La aerolínea también recordó que no recibe pagos a cuentas de empleados ni terceros y que cualquier servicio de carga solo se adquiere en www.latamcargo.com, en números de contacto autorizados o en bodegas certificadas.

Si un pasajero se topa con un sitio sospechoso o con comunicaciones que despierten dudas, la recomendación es reportarlo de inmediato a los canales de atención de la aerolínea, para que sea gestionado por el área de seguridad.

El mensaje de Latam es claro: las verdaderas promociones solo se publican en su página oficial. Todo lo que circule por SMS o redes sociales sin verificación, puede ser un fraude.

