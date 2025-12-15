Como lo anticipó en la tarde de este 15 de diciembre, Gustavo Petro daría la cifra del aumento de salario mínimo para el 2026 en cuestión de horas, pues canceló el Consejo de Ministros para entablar una reunión con el Ministerio de Trabajo, según dio a conocer la periodista Diana Saray.

Al respecto, el primer mandatario había dado algunas puntadas de cuál es la cifra que plantea: “Hoy pienso subir [haciendo referencia al salario mínimo], pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7 %, mientras los dueños del capital rentístico que viven del Estado, cobran al Estado el 13 %, y si es para salud el 17 %, mientras las medicinas las guardan en las bodegas y no se las entregan a la gente, buscando que no se reforme la salud”.

A la par de esas declaraciones ocurría el encuentro entre el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los representantes empresariales y los sindicatos terminó sin avances, ya que no se alcanzó un consenso sobre el aumento al cierre de la primera fase del calendario de negociación, iniciado el primero de diciembre.

Se canceló el consejo de ministros de esta noche. El presidente ha pedido reunirse con el ministro de Trabajo @AntonioSanguino para definir el incremento del salario mínimo vía decreto. Es probable que la cifra se conozca esta misma noche. — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) December 16, 2025

Salario mínimo se definiría por decreto

Así las cosas, la opción más probable para el ajuste del salario mínimo para 2026 es que sea determinado mediante decreto presidencial.

La legislación vigente contempla que, ante la falta de consenso en la mesa de concertación, el Ejecutivo puede fijar el aumento, siempre que lo haga antes del 30 de diciembre.

Sin embargo, aún queda una alternativa abierta. El Gobierno tiene la posibilidad de citar a sesiones extraordinarias en los próximos días para buscar un último entendimiento entre las partes. Estos encuentros podrían prolongarse hasta finales de diciembre, aunque, tras lo sucedido el 15 de diciembre, las probabilidades de alcanzar un acuerdo se reducen progresivamente

