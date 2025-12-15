Ecuador elevó de 470 a 482 dólares (2.55 %) el salario básico mensual para 2026, luego de alcanzar un acuerdo con empleadores y trabajadores, informó el lunes el Ministerio de Trabajo.

El gobierno ecuatoriano estima una inflación de un 3 % para 2026, índice de referencia para establecer el reajuste de sueldo.

Los dos últimos años el alza mensual fue de 10 dólares, y en 2023 fue de 25.

En Ecuador, cuya economía está dolarizada, el costo de la canasta básica de productos para una familia de cuatro personas alcanzó los 821 dólares en noviembre.

Diferencia del salario mínimo con el colombiano

En Colombia sigue la discusión sobre cuánto debería subir el salario mínimo para 2026, pues todo indica que, igual que el año pasado, saldrá por decreto el 24 de diciembre.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que el salario mínimo de Ecuador con respecto al colombiano sí varía de gran manera, pues haciendo la conversión, un trabajador quedaría ganando de base 1’830.226 pesos al escribir esta nota, lo cual es una diferencia de 405.226 pesos colombianos con respecto a nuestro país.

Sin embargo, al ser una economía dolarizada, adquirir los productos, pagar el arriendo, usar el servicio público y más con ese valor no es tan sencillo como se cree, por lo que hay muchas personas que no quedaron satisfechas con este aumento.

En cuánto quedará el salario mínimo en Colombia para 2026

Actualmente avanzan las negociaciones, pero todo indica que no se llegará a un acuerdo, puesto que la brecha entre las centrales obreras y los gremios empresariales es bastante alta. El primer grupo sostiene una propuesta del 16 %, mientras que el segundo del 7.21 %.

De acuerdo con las cuentas de las centrales sindicales, un ajuste del 16 % al salario mínimo implicaría un incremento de 227.760 pesos frente al valor actual. A ese aumento se sumaría una subida en la misma proporción del auxilio de transporte, lo que representaría 22.760 pesos más. Con estos cambios, el salario mínimo para 2026 se ubicaría en 1’650.680 pesos, al que habría que agregar 232.000 pesos correspondientes al auxilio de transporte.

Por el lado contrario, los gremios empresariales plantean una propuesta más conservadora. Su planteamiento contempla un aumento del 7.21 %, que equivaldría a unos 102.000 pesos adicionales sobre el salario mínimo vigente. En cuanto al auxilio de transporte, la iniciativa de los empresarios prevé un incremento de 14.420 pesos. Así, el salario mínimo alcanzaría los 1’525.598 pesos, más un auxilio de transporte de 214.420 pesos.

