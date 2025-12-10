En pleno arranque de la negociación del salario mínimo para 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó en el foro ‘Camello sí hay: hablemos sobre trabajo en Colombia’, de Pulzo, cuál es el camino para fijar un incremento que alivie el bolsillo de los trabajadores, pero que no desbarate la productividad del país.

La discusión, recordó, no se define por “ocurrencias” ni cálculos improvisados. Está sujeta a la Ley 278 de 1996, que obliga a revisar un paquete de indicadores que funcionan como el punto de partida de cualquier acuerdo.

Qué se tiene en cuenta para el salario mínimo en Colombia

Sanguino explicó que la primera variable es la inflación causada, es decir, el aumento real que tuvieron los precios durante el año y que determina qué tanto debe subir el salario para que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo.

Además, el Banco de la República proyecta la inflación del año siguiente —estimada en algo más del 4 %— y fija una meta que guía las decisiones económicas, apoyado en herramientas como las tasas de interés.

Por qué se tiene en cuenta la productividad para el salario mínimo

La mesa también evalúa la productividad del país, medida a través de variables como el desempeño del sector agropecuario, el turismo, las exportaciones o la industria. A esto se suma la llamada productividad de todos los factores, que incluye capital, insumos, maquinaria y trabajo, y la contribución de los salarios al PIB.

Según el ministro, estos datos no son neutros: cada corriente económica los interpreta de forma distinta, y por eso la Comisión de Concertación entra a debatir sobre la lectura más adecuada para aterrizar una cifra razonable.

“Es una serie de factores que conocen muy bien los economistas, quienes hacen estos modelajes. Eso arroja una cifra, y esa es la cifra que se discute. Claro, las cifras tampoco son inodoras ni insípidas: hay interpretaciones, porque existen distintas doctrinas económicas que leen esos datos de manera diferente. Esa es la discusión que finalmente se da en la Comisión de Concertación”, dijo Sanguino en el foro.

Cómo evitar daños a la economía con la definición del salario mínimo

El reto, dijo, es encontrar un punto medio donde el salario crezca lo suficiente para que los trabajadores ganen más en términos reales, pero sin arrinconar al aparato productivo. “Si se golpea la productividad, se destruye empleo”, enfatizó ante el auditorio.

Por ahora, las posiciones siguen distantes: los trabajadores plantearon un aumento del 16 %, mientras que los empresarios pusieron sobre la mesa un 7,2 %. Aun así, Sanguino insistió en que ese margen abre espacio para múltiples combinaciones.

“Los trabajadores dijeron que el incremento debe ser del 16 %. La gente se asusta. Los empresarios, por su parte, proponen el 7,2 %. Esta mañana varios medios de comunicación me decían: “Con esas distancias es imposible”. Y yo respondía: al contrario, hay un amplio margen para presentar fórmulas. Podemos inventarnos diez fórmulas, que es lo que va a hacer el Gobierno”, expuso el ministro.

Lo que viene en la negociación del salario mínimo

El Gobierno no fijará desde ya un porcentaje, porque debe actuar como mediador entre las partes. Su tarea será construir varias fórmulas técnicas con base en los indicadores y llevarlas a la mesa en los próximos días.

La meta: un ajuste que suba el ingreso real de los colombianos sin poner en riesgo la capacidad de las empresas para sostener el empleo en 2026.

