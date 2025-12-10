Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en el centro de Armenia, donde una pareja de turistas estadounidenses fue víctima de un violento intento de hurto dentro de una lavandería.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento exacto en el que un hombre armado con un puñal ingresó al local y atacó a la mujer para robarle el celular.

En el video se ve cómo el delincuente se lanza directamente contra la turista, quien, lejos de quedarse quieta, se defendió con fuerza e inició un intenso forcejeo para evitar que le quitaran su teléfono. Pese a la amenaza del arma blanca, la mujer resistió mientras gritaba pidiendo ayuda.

#INSEGURIDAD 🚨 La cam/seguridad de una lavandería ubicada en pleno centro de la ciudad de Armenia, registró el aterrador momento por el que pasaron una pareja de turistas estadounidenses cuando un delincuente armado con puñal los abordó y amenazó para quitarles sus pertenencias.… pic.twitter.com/Ye7BxZZUqe — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 7, 2025

Segundos después, un motociclista que pasaba por la zona se percató de la situación y decidió intervenir sin dudarlo. El hombre entró corriendo al local y le propinó un golpe en la cabeza al ladrón con su casco, acción que desató la reacción de más personas que se encontraban cerca.

En cuestión de instantes, varios transeúntes se unieron para reducir al agresor, golpearlo y desarmarlo, logrando quitarle el puñal. La solidaridad ciudadana permitió que la turista saliera ilesa, aunque visiblemente afectada por el susto.

Lo que más llamó la atención del video fue la actitud de la pareja de la turista, también de nacionalidad estadounidense. A pesar de presenciar el ataque, el sujeto se mantuvo al margen durante toda la situación y no intervino en ningún momento, detalle que causó múltiples comentarios en redes sociales.

Minutos después, unidades de la Policía Nacional de Colombia llegaron al lugar para atender la emergencia. Según informó El Tiempo, los uniformados impusieron un comparendo al presunto ladrón, pero no lo capturaron.

El capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía de Armenia, explicó la razón: “En tal sentido, no se realizó captura a la persona, toda vez que no se ejecutó hurto y no existe denuncia por parte de las personas afectadas”.

