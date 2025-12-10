La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una modalidad empleada por delincuentes para cometer hurtos en la ciudad: el uso de motocicletas sobre andenes, senderos peatonales y ciclorrutas para sorprender a las víctimas y huir rápidamente. De acuerdo con la entidad, esta práctica ha sido identificada en diversas zonas y se ha convertido en un patrón recurrente en varios hechos delictivos recientes.

No obstante, esta entidad también enmarca los siguientes patrones delictivos:

Motociclistas que circulan o se estacionan sobre andenes y senderos peatonales sin justificación.

Sujetos que se aproximan a transeúntes que están usando su celular o revisando pertenencias.

Maniobras bruscas o aceleraciones repentinas cerca de peatones para ejecutar el hurto.

Huida inmediata por vías alternas, ciclorutas o calles estrechas donde la moto tiene ventaja.

Las autoridades explicaron que, gracias a investigaciones judiciales y al acompañamiento del equipo de asistencia integral a la denuncia (AIDE) a ciudadanos que denuncian estos casos, se ha logrado reconocer este comportamiento y avanzar en acciones coordinadas para cerrarle el paso a los criminales. El análisis de los incidentes ha permitido establecer rutas, horarios y sectores en donde los robos ocurren con mayor frecuencia.

“Cualquier motociclista que esté transitando por un sendero peatonal, en una ciclorruta o en un parque, está haciendo algo contrario a la norma. Esa conducta no puede normalizarse. Estando alertas podemos reducir las oportunidades de los delincuentes”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. La entidad insiste en que este tipo de desplazamientos no autorizados debe ser entendido como una señal de alerta.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad informó que trabaja junto con la Policía en acciones operativas para prevenir estos casos y fortalecer la vigilancia en puntos críticos. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para reconocer comportamientos sospechosos, actuar con precaución y reportar de inmediato cualquier irregularidad que pueda representar un riesgo.

¿Cuál es la multa por andar con moto en el andén en Bogotá?

En Bogotá, transitar con motocicleta por el andén constituye una infracción grave al Código Nacional de Tránsito. Esta conducta es sancionada con una multa equivalente a treinta salarios mínimos diarios legales vigentes, que para 2025 corresponde a 1.423.500 pesos. Además del comparendo económico, la autoridad puede proceder con la inmovilización del vehículo, tal como lo establece la normativa vigente para garantizar la seguridad de los peatones y el uso adecuado del espacio público.

Las autoridades de la ciudad han advertido que esta práctica no solo vulnera las normas de movilidad, sino que también se ha convertido en una modalidad empleada para cometer hurtos en diferentes sectores de Bogotá. Por este motivo, los controles policiales y operativos de tránsito se han intensificado en zonas donde se ha identificado el uso de motocicletas sobre los andenes para evadir a las autoridades o sorprender a las víctimas.

¿Cómo evitar que lo roben si una moto va por el andén?

La Secretaría entregó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos identifiquen las señales de hurto cuando una moto circula por el andén, una conducta que no está permitida y puede anticipar un riesgo. La entidad aconseja mantenerse atento ante la presencia de motocicletas en espacios exclusivos para peatones y tomar distancia de la trayectoria del vehículo al notar que se aproxima:

Estar alerta ante cualquier moto en andenes o senderos. Un motociclista en un espacio exclusivo de peatones es una señal de alarma. No es normal, no es permitido y puede anticipar un riesgo.

Alejarse de la trayectoria de la moto. Al observar una moto acercándose por un andén, cambiar de dirección o tomar distancia para evitar quedar frente al vehículo o a su alcance.

Evitar manipular el celular en zonas con riesgo. Los delincuentes aprovechan segundos de distracción.

Si presenció un hurto, llamar inmediatamente a la línea 123.

