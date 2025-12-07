Lo que inicialmente iba a ser una noche de celebración y descanso en un ‘glamping’ ubicado en el sector de Los Farallones, en Cali, terminó convirtiéndose en un violento asalto y una agresión sexual que ha generado conmoción en la ciudad.

Según se ha conocido a través de distintos medios de comunicación, una pareja había decidido hospedarse en el ‘glamping’ Biaka Biodescanso para celebrar un cumpleaños el pasado lunes primero de diciembre, sin imaginar que serían víctimas de un ataque perpetrado por un grupo de delincuentes.

De acuerdo con los reportes preliminares, varios sujetos ingresaron al recinto en horas de la noche, sorprendiendo a la pareja dentro de la habitación. Los agresores intimidaron a las dos personas, amarraron al hombre y lo despojaron de sus pertenencias.

Durante el hecho, la mujer fue sometida a violencia. Posteriormente, los delincuentes escaparon por una zona boscosa cercana, llevándose objetos de valor y dejando a la pareja en estado de ‘shock’.

El hombre logró conservar uno de los celulares sin que los agresores lo notaran, lo que le permitió contactar de inmediato al Gaula para pedir ayuda. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y activaron las primeras labores de búsqueda y recolección de información. Minutos después, la pareja fue trasladada a una clínica del sur de Cali, donde recibieron atención médica y psicológica especializada.

El abogado de las víctimas, Armando Escobar, dio declaraciones a Blu Radio en las que explicó parte de lo ocurrido. “Lamentablemente, fueron asaltados por unos individuos mientras se encontraban disfrutando de su espacio e intimidad. Estos sujetos amarran al hombre y lo torturan, proceden a robar sus pertenencias y, en presencia de él, atacan sexualmente a su compañera. Gracias a que logró ocultar un celular, pudo contactar al Gaula, quienes llegaron al lugar de los hechos”, indicó el jurista.

¿Qué dijeron los dueños del ‘glamping’?

Ante la gravedad del caso, el ‘glamping’ Biaka Biodescanso emitió un comunicado el 5 de diciembre de 2025, en el que expresó su solidaridad con las víctimas y anunció la suspensión temporal del servicio mientras revisa y refuerza sus protocolos internos.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, activamos nuestros protocolos internos”, señaló la administración.

Las medidas incluyen la presentación formal de la denuncia ante las autoridades, una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad, acciones administrativas respecto al personal que estaba de turno y la suspensión de operaciones mientras avanza la investigación.

El establecimiento también desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre presuntos antecedentes similares.

Finalmente, el ‘glamping’ hizo un llamado a permitir que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes y confió en que los hechos podrán ser esclarecidos. Entretanto, la comunidad exige mayor seguridad en la zona y respuestas frente a un caso que ha generado profundo rechazo.

