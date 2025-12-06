El expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió un emotivo y sentido mensaje tras conocerse la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, una de las figuras más influyentes en la historia reciente de las Fuerzas Militares de Colombia.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Uribe expresó su profundo pesar por la partida del oficial, a quien describió como un “soldado superior de la patria”.

A continuación, hizo un recuento de la relación profesional y personal que tuvo con el general, así como del papel estratégico que desempeñó durante su gobierno y en momentos críticos del país.

Uribe recordó que conoció a Mora Rangel durante su gestión como gobernador de Antioquia, cuando el oficial era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

“Cinco veces a la semana teníamos, a primera hora, reuniones diarias de seguridad con su asistente, la Policía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y una comisión de paz. Cuando era necesario, también participaban distintos alcaldes. En un momento tan difícil para Antioquia y para Colombia, él hizo una gran tarea”, relató.

Luego evocó el rol del general en su llegada a la Presidencia. Señaló que cuando inició su gobierno, en 2002, Mora Rangel se desempeñaba como comandante del Ejército en la administración del presidente Andrés Pastrana. Con la salida del general Tapias, Mora ascendió a comandante general de las Fuerzas Militares durante su mandato.

Asimismo, destacó su trabajo conjunto con Marta Lucía Ramírez, entonces ministra de Defensa, con quien el general Mora contribuyó a diseñar y poner en marcha las primeras fases de la política de Seguridad Democrática, estrategia que definió buena parte del rumbo del país en ese periodo.

“Qué gran soldado”, apuntó Uribe. “Participó en el proceso de La Habana y escribió un libro de obligatoria lectura, donde dejó su testimonio crítico sobre ese proceso”.

El exmandatario subrayó que Mora Rangel fue no solo un militar excepcional, sino también un colombiano ejemplar. “Muchos colombianos tenemos que sentir que, con soldados como él, Colombia avanzó mucho en seguridad, que es paz”, expresó en su mensaje.

Ejercito Nacional lamentó el fallecimiento del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel

A su vez, el Ejército Nacional también lamentó profundamente la muerte del general (r). En un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución recordó su trayectoria, su liderazgo y el legado que deja para las nuevas generaciones de militares.

“El general Mora Rangel será recordado como un líder íntegro, un estratega sobresaliente y un soldado plenamente comprometido con su misión, al ser el precursor de la profesionalización de nuestros soldados con la creación y activación de la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército. Su vida estuvo guiada por el honor, el deber y el servicio a la nación”, indicó la entidad castrense.

La partida del general Jorge Enrique Mora Rangel deja un vacío significativo en la historia militar del país, pero también un legado sólido que continuará inspirando a quienes trabajan por la seguridad y la paz de Colombia.

