El reconocido emprendedor social Juan David Aristizábal anunció oficialmente su incursión en la política colombiana de la mano del Nuevo Liberalismo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de LinkedIn, confirmó que recibió el aval del partido para aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones del 2026.

En su publicación expresó: “Desde hace días quería contarles algo… Recibí el aval del Nuevo Liberalismo para aspirar a la Cámara por Bogotá, y hoy lo hice oficial. Quiero que nos organicemos para que haya más empresas, más oportunidades, mejor educación. Esa ha sido siempre mi visión. ¡Y los invito a unirse! Aquí hay futuro. Porque si Bogotá avanza, Colombia avanza”.

¿Quién es Juan David Aristizábal?

Juan David Aristizábal Ospina es uno de los emprendedores sociales más influyentes de América Latina. Su trayectoria ha estado enfocada en la empleabilidad juvenil, la educación, el emprendimiento y la implementación de tecnología para reducir brechas sociales.

Graduado en administración de empresas, obtuvo una beca Fulbright que le permitió cursar estudios en asuntos internacionales y periodismo en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Desde 2003, Aristizábal ha liderado múltiples iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Una de las más destacadas es Prosperity Makers, un grupo de emprendedores sociales reconocidos internacionalmente por su impacto en miles de personas. En 2013 fundó Todos por la Educación, movimiento que busca incidir en la política pública para fortalecer la educación y promover oportunidades laborales para los jóvenes.

A lo largo de su carrera, también ha enfrentado desafíos. Durante la pandemia de la COVID-19, uno de sus proyectos —un centro de innovación y coworking para jóvenes emprendedores— tuvo que cerrarse debido a los altos costos de operación en un contexto de restricciones. Otro de sus emprendimientos, ‘Los Zúper’, presente en México y Perú, también debió reducir significativamente sus actividades por la crisis sanitaria.

Pese a los obstáculos, Aristizábal continuó impulsando iniciativas de alto impacto. Es fundador de ProTalento, una plataforma dedicada a acelerar la reconversión laboral de jóvenes de América Latina hacia empleos tecnológicos. Este modelo se basa en la articulación con empresas para crear vacantes en corto tiempo, financiando la formación de jóvenes con potencial y guiándolos hasta cumplir los perfiles que exige el mercado.

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido. Ha recibido premios como “30 líderes menores de 30” de la revista Forbes, el galardón MTV por su labor social y su designación como Fellow de Ashoka. En Colombia fue elegido en 2019 como uno de los “10 ejecutivos más sobresalientes” y en 2020 la Fundación Qatar lo destacó como uno de sus WISE Emerging Leaders.

Además, la Fundación Princesa de Girona lo reconoció en la categoría Internacional, compartiendo escenario con destacadas figuras de las artes, la ciencia, la empresa y el activismo social. En estos espacios, Aristizábal participó en debates y actividades sobre liderazgo, innovación educativa, emprendimiento y el papel de la juventud en la transformación social.

Con su salto a la política, Juan David Aristizábal busca trasladar su experiencia en educación, empleabilidad e innovación al escenario público, con la promesa de impulsar una agenda centrada en oportunidades, progreso y futuro para las nuevas generaciones

