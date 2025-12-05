Con un discurso marcado por su postura de oposición al Gobierno de Gustavo Petro y una visión clara sobre cómo podría mejorarse la capital del país —ideas que comparte con frecuencia en sus redes sociales—, la reconocida chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista a la Cámara por el Partido Liberal en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuáles son los tres candidatos presidenciales que lideran la intención de voto en Colombia)

La creadora del restaurante Leo, considerado durante 11 años consecutivos como uno de los mejores de Latinoamérica, da así un giro temporal a su carrera gastronómica para incursionar de lleno en la política.

En su más reciente publicación en redes sociales, Espinosa se refirió a un tema que inquieta a comerciantes y actores del sector empresarial de Bogotá. A pesar de que las cifras de turismo han sido positivas en los últimos meses, la chef advierte que existe una brecha evidente en el impacto económico.

Lee También

“Es necesario preguntarse cómo lograr que ese dinamismo no se concentre solo en algunos segmentos mientras otros siguen operando por debajo de su potencial”, expresó, haciendo énfasis en la necesidad de una ciudad más equilibrada y con oportunidades reales para todos los sectores productivos.

Aunque aún no ha detallado públicamente sus aspiraciones dentro del Partido Liberal, sí se conoce que estará acompañada por figuras de peso dentro de la colectividad, entre ellas María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, quien pidió ocupar el número 100 en la lista al Senado como gesto simbólico.

Lo cierto es que Espinosa ha sido una voz crítica frente a decisiones del Gobierno Petro, especialmente en temas de economía, desarrollo social y gestión urbana, lo que ha alimentado la expectativa sobre su papel político.

¿Quién es Leonor Espinosa?

Nacida en Cartago, Valle del Cauca, el 12 de enero de 1963, Leonor Espinosa es la segunda de seis hijos del ingeniero de petróleos Juan Antonio Espinosa y de Josefina De La Ossa. Su familia, originaria de San Luis de Sincé en Sucre, se trasladó a Cartagena, ciudad donde “Leo” pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia.

Allí estudió primaria y secundaria antes de ingresar a la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde cursó economía. Más tarde, se formó en artes plásticas en la Escuela Superior de Bellas Artes de Cartagena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Best Chef (@thebestchefawards)

Su relación con la cocina nació de la mano de su abuela, pero no se consolidó como profesión sino hasta los 35 años, cuando decidió abandonar el mundo de la publicidad para dedicarse por completo a la gastronomía.

Desde entonces, Leonor Espinosa se ha definido como artista plástica, cocinera, escritora de crónicas culinarias, amante de los ritmos afrocaribeños y firme creyente de la gastronomía como motor de transformación social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LEO (@leorestaurantcol)

Espinosa es madre de Laura Hernández Espinosa, sumiller, docente y colaboradora de la fundación que dirige la chef. Juntas han desarrollado proyectos que integran gastronomía, investigación y trabajo con comunidades.

Ahora, tras décadas dedicada a exaltar la biodiversidad colombiana a través de la comida, Leonor Espinosa se prepara para un nuevo reto: llevar su mirada crítica y su espíritu transformador al escenario político.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.