La conversación con Juan David Aristizábal es un llamado contundente a abandonar la pasividad y asumir el protagonismo en nuestra vida personal y colectiva. A partir de las ideas centrales de su libro ‘Ante todo, hacer algo’, Aristizábal sostiene que el verdadero cambio comienza por atreverse a salir de la inercia y tomar acción, aun en los momentos más adversos. Su mensaje invita a transformar la indignación en movimiento y a no rendirse ante la comodidad del estancamiento.

Durante la conversación, Juan David enfatiza: “La indignación sirve solo si es un motor, no si es la excusa para no moverse”. Explica que muchas veces, las personas se quedan “atrapadas en el pantano de la queja” y añade: “Nos acostumbramos al confort del estancamiento, pero ahí no ocurre nada relevante”. Para Aristizábal, el verdadero reto es no quedarse paralizado por el miedo o la rutina: “Si no remamos aunque no sepamos la dirección exacta, nunca salimos del pantano”.

El libro está estructurado con historias de personajes reales que lograron reinventarse en circunstancias difíciles. Aristizábal destaca el poder de las pequeñas acciones cotidianas: “No tenemos que esperar a ser grandes líderes o tener todos los recursos; tenemos que empezar con lo que hay, donde estamos”, sostiene. Para él, la grandeza reside en la capacidad de tomar decisiones pequeñas pero significativas: “Una decisión diaria, por mínima que parezca, puede ser el primer ladrillo del cambio”.

Entre las frases más potentes de Aristizábal a lo largo del encuentro, resuenan afirmaciones como:

“No podemos quedarnos en el pantano; hay que remar aunque no sepamos el destino”.

“Por más que el pantano parezca cómodo, solo en la orilla se encuentra la posibilidad de crecer”.

“La queja sin acción se transforma en resignación”.

“Cada uno tiene la capacidad de transformar algo, aunque sea un pequeño espacio de su realidad”.

El autor remarca que transformar la realidad comienza por dejar de esperar soluciones externas y asumir responsabilidad individual: “No esperes instrucciones. Haz lo que puedas hoy, que mañana será tarde”. Así, ‘Ante todo, hacer algo’ se consolida como un manifiesto a la acción consciente y a la ruptura del inmovilismo, guiando al lector a preguntarse: ¿qué puedo hacer yo, aquí y ahora?

Esta entrevista pertenece a ‘Leer es bacano’, un espacio dedicado a la promoción de la lectura y al fomento del diálogo intelectual, liderado por Juan Sebastián Quintero, Gerente de Producto e Innovación de Pulzo, quien a través de estas conversaciones conecta autores y lectores con ideas que desafían y transforman.

