En el mundo de las adivinanzas, a menudo se encuentran desafíos que, a primera vista, parecen simples, pero ocultan una complejidad inesperada. Uno de estos enigmas, que ha circulado y puesto a prueba la perspicacia de muchos, plantea una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuántas personas son Leandro, mi hermano; Diego, mi primo; Verónica, mi tía y yo? La clave para resolverlo no radica en una suma lineal, sino en la comprensión profunda de cada elemento de la oración.

Este planteamiento, claramente, tiene una dificultad diferente al reto de encontrar el número 22 entre los 25, ya que no solo se trata de determinar una cantidad (matemáticas), sino que exige poner en práctica el lenguaje, una mezcla no muy común a la hora de crear problemas, ya que casi siempre suelen un solo enfoque.

La solución a este intrigante acertijo es cuatro. La magia de la adivinanza reside en la inclusión de la coma y el punto y coma al decir: “Leandro, mi hermano”, se está nombrando a dos personas distintas, pero con el uso del punto y coma se aclara que es solo una y le agrega cuál es su relación con la persona que formula la pregunta. Lo mismo sucede con Diego, quien viene siendo su primo y así pasa solo al uso de la coma para nombrar a los individuos. Esta sutil, pero crucial distinción eleva el número total a cinco, demostrando cómo el lenguaje puede jugar con la percepción y llevar a una respuesta que va más allá de lo evidente.

Acá una representación más detallada:

Leandro, mi hermano: una persona.

Diego, mi primo: una persona.

Verónica, su tía: una persona.

Yo: una persona.

Total: 4 personas.

¿Qué tipo de lenguaje utilizan las adivinanzas?

Las adivinanzas se valen de un lenguaje particular que las distingue: el lenguaje figurado. No buscan la precisión literal, sino que operan con imágenes, metáforas, comparaciones y personificaciones para describir un objeto o concepto de forma indirecta. Este uso intencional de la ambigüedad invita al ingenio y a la reflexión, desafiando a quien las escucha a ir más allá de lo evidente y a activar su pensamiento lateral. La clave del éxito de una adivinanza radica precisamente en su capacidad de jugar con el significado de las palabras, presentándolas de una manera que las haga parecer algo que no son, o aludiendo a características de forma poética y enigmática.

Además del lenguaje figurado, las adivinanzas suelen incorporar elementos como el ritmo y la rima, lo que no solo las hace más atractivas y fáciles de recordar, sino que también contribuye a su estructura lúdica. La brevedad es otra característica fundamental, concentrando la información esencial en pocas líneas para evitar dar demasiadas pistas.

¿Cuáles son los recursos literarios que se utilizan en una adivinanza?

Más allá de la metáfora y la personificación, las adivinanzas también se valen de la comparación o símil, que a diferencia de la metáfora, sí emplea conectores como ‘como’ o ‘parecido a’ para establecer la semejanza. Por ejemplo, ‘blanco como la nieve, pero no es nieve’ es una estructura común que orienta al adivinador sin revelar la respuesta de inmediato. La paradoja, que une ideas aparentemente contradictorias para generar una verdad oculta, y el juego de palabras basado en la ambigüedad o múltiples significados de una palabra, también son herramientas poderosas que añaden capas de complejidad y diversión.

La rima y el ritmo, por su parte, no solo contribuyen a la memorización y oralidad de las adivinanzas, sino que también pueden ser pistas sutiles que guían hacia la solución. En conjunto, estos elementos literarios convierten cada adivinanza en un pequeño universo de ingenio y creatividad, demostrando que la sencillez de su formato esconde una profunda riqueza expresiva.

