Freida McFadden, la enigmática reina del thriller psicológico, vuelve a la carga con ‘El Recluso’, su esperada nueva novela. Este adictivo thriller, ambientado en una cárcel de máxima seguridad, promete sorpresas, tensión y un ritmo imparable, consolidando el fenómeno literario de una autora que, a pesar de su discreción, continúa imparable en las listas de ventas mundiales.

(Vea también: Ricardo Silva Romero: “La utilidad de leer es sentirse bien, estar bien, ser feliz”)

Freida McFadden, la aclamada autora de thrillers psicológicos, ha cautivado a más de 15 millones de lectores en todo el mundo, consolidándose como un fenómeno literario a pesar de su deseo de permanecer en el anonimato. Inicialmente, McFadden no tenía la intención de convertirse en una autora superventas.

Su salto a la fama se produjo tras una década publicando, impulsada por el éxito arrollador de su serie ‘La Asistenta’, gracias al entusiasmo de miles de lectores que la recomendaron en redes sociales.

Lee También

A pesar de su inmensa popularidad, Freida McFadden prefiere mantener un perfil bajo. Escribe bajo un seudónimo, realiza escasas apariciones públicas y concede muy pocas entrevistas, una decisión motivada tanto por su deseo de preservar su intimidad como por la ansiedad social que padece.

En una entrevista en vídeo reciente desde su sala de estar, compartió: “No me gusta ser el centro de atención… Me da miedo no ser la autora que la gente espera”.

Aunque se mantiene alejada del foco mediático, sus novelas reflejan aspectos profundos de su propia vida. McFadden ha revelado en varias ocasiones que sufrió acoso escolar, una experiencia que la ha llevado a centrar muchas de sus historias en el abuso y el dolor.

Para ella, el thriller, un género no tradicionalmente asociado con la exposición de temas morales, se convierte en un método de denuncia de situaciones que considera de gran importancia, especialmente entre los jóvenes.

Originalmente médica especializada en lesiones cerebrales, escribía thrillers en su tiempo libre y los autopublicaba en línea a través de Kindle Unlimited. Durante la pandemia, un período en el que la lectura experimentó un auge significativo, ‘La Asistenta’ comenzó a recibir miles de visitas.

Esta popularidad atrajo la atención de la editorial británica Bookouture, especializada en ebooks, quienes le hicieron una oferta que Freida aceptó sin anticipar el éxito que vendría después.

‘La Asistenta’, publicada con la nueva editorial en abril de 2022, despegó de manera sorprendente, alcanzando el top 100 de Amazon en libros electrónicos. Con el tiempo, McFadden se vio obligada a dejar su profesión médica para dedicarse por completo a la escritura. Ella misma comentó: “Trabajar con una editorial ha sido muy diferente a autopublicar. Simplemente, no podía hacerlo todo”.

El éxito de la novela ha trascendido las páginas, con una adaptación cinematográfica en desarrollo, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, bajo la dirección de Paul Feig y con guión de Rebecca Sonnenshine, cuyo estreno está previsto para finales de 2025.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.