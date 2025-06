En una nueva entrega de ‘Leer es bacano’, el escritor colombiano Ricardo Silva Romero conversó con Juan Sebastián Quintero sobre su más reciente libro, el oficio de escribir y el valor de la amistad en la adultez. Silva Romero presentó ‘El arte de no enloquecer’, un libro escrito junto a Alejandro Gaviria que nació de la dinámica de su podcast ‘Tercera Vuelta’, donde ambos exploraban temas existenciales y cotidianos a través de cartas cruzadas. “No tenía mucha gracia si era una transcripción de las conversaciones”, explicó el autor, quien detalló que el libro fue construido a partir de reglas claras: espontaneidad, autenticidad y respuestas rápidas, sin acudir a Google ni convertir el testimonio en ensayo. Así, la obra se convirtió en un ejercicio de honestidad y cercanía, donde la conversación fue el eje central.

Silva Romero insistió en que la literatura, la escritura y la conversación eran herramientas vitales para el bienestar emocional. “La utilidad de leer es sentirse bien, estar bien, ser feliz”, afirmó, subrayando el valor terapéutico de articular lo que sentimos y pensamos. Para él, escribir y leer no eran solo actividades intelectuales, sino formas de cuidar la salud mental, de encontrar consuelo y sentido en medio de la vida adulta. Una de las confesiones más sinceras llegó cuando dijo: “Qué bonito fue encontrar un amigo en Alejandro en este momento de la vida… uno ya calvo y con hijos grandes y toda la vaina, y tiende uno a reducir su mundo a tener menos amigos”.

(Vea también: “La literatura es un espejo de la realidad”: Alejandro Gaviria en ‘Leer es bacano’)

Esta reflexión sobre la amistad en la adultez conectó con otra frase reveladora: “Yo todavía no me considero un buen adulto, no doy un peso por mí como adulto”. Silva Romero compartió cómo, a pesar de las responsabilidades y la imagen de adultez, seguía sorprendiéndome de su capacidad para cumplir con el rol de padre y adulto.

Durante la conversación, Quintero y Silva Romero repasaron la trayectoria del autor, deteniéndose en obras como ‘Autogol”’ que marcó un hito en la literatura de fútbol en Colombia. Silva Romero defendió la integración de lo popular y lo artístico, recordando su paso por la universidad, donde se enfrentó a prejuicios sobre el arte y la cultura popular. Para él, la literatura debía ser inclusiva y reflejar todas las dimensiones de la vida cotidiana, desde el fútbol hasta la televisión y el cine.

Un momento destacado de la entrevista fue cuando abordaron ‘Cómo perderlo todo’, uno de los libros más reconocidos de Silva Romero. El autor relató que esta novela surgió de la necesidad de entender y narrar las crisis personales y colectivas que atraviesan a la sociedad contemporánea. “Escribí ‘Cómo perderlo todo’ porque sentía que todos estábamos perdiendo algo, a veces la esperanza, a veces la calma”, expresó. Añadió que el libro era una forma de poner en palabras el desconcierto y la incertidumbre de una época marcada por el cambio y la pérdida. “La literatura es el lugar donde uno puede perderlo todo y, sin embargo, encontrar algo”, afirmó Silva Romero, resaltando el poder transformador de la ficción.

‘Leer es bacano’, liderado por Juan Sebastián Quintero, Gerente de Producto e Innovación de Pulzo, se consolidó como un espacio para descubrir nuevas miradas sobre los libros y la experiencia de leer, invitando a los lectores a sentir más y leer distinto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.