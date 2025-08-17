Con la voz quebrantada, una representante del zoológico de Cali aseguró que en la tarde del sábado 16 de agosto se presentó un episodio que nunca antes se había visto en el recinto de los tigres.

Explicó que hubo un enfrentamiento entre el macho (Kanú) y la hembra (Indira, mamá de Kanú) por los límites territoriales. Indira, que llevaba más de 20 años en el zoológico, fue trasladada a otro lugar para poder atenderla, pero sus heridas fueron mortales.

“A pesar de todos los esfuerzos que se juntaron para poder sacar a Indira adelante, no logramos salvarle la vida. Hoy estamos muy adoloridos, muy tristes por la partida de Indira, porque Indira llevaba 21 años con nuestra familia y Kanú, que nació aquí en el zoológico de Cali, hijo de Indira, lleva alrededor de 13 años, y este comportamiento nunca se había presentado, mientras ellos estuvieron acá con nosotros”, expresó la vocera del zoológico.

En la publicación, el establecimiento agregó: “Su partida nos recuerda que la vida y la muerte hacen parte del mismo camino. Hoy pedimos a nuestra comunidad acompañarnos en este duelo y enviar un mensaje de apoyo a nuestro equipo, quienes dedicaron años de entrega y compromiso a su cuidado”.

Muchos de los ciudadanos que visitaron el zoológico en alguna ocasión y que conocieron a Indira manifestaron su tristeza por la partida del animal, que era una de las insignias del lugar. “¡Tu majestuosidad es imborrable, Indira! Vivirás por siempre en aquellos que tuvimos la fortuna de verte”, “Gracias por permitirnos verte y disfrutar de tu magnificencia… Gracias por hacer parte de nuestra infancia Indira”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El zoológico de Cali finalmente señaló que “Indira vivirá siempre en nuestra memoria, en cada historia que compartió con quienes tuvieron la fortuna de conocerla”.

