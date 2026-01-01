La Fiscalía ya tiene bajo la lupa un detalle físico que podría convertirse en una pieza clave dentro del caso por el envenenamiento con talio de dos niñas en el norte de Bogotá: la empresaria Zulma Guzmán presenta una “afección general en los dedos”, un rasgo que fue registrado en la consulta oficial de la Registraduría y que ahora es motivo de verificación dentro del expediente.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Zulma Guzmán enfrenta nueva investigación en Fiscalía por otro posible caso de envenenamiento)

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la fiscal 100, Elsa Cristina Reyes, incluyó esa característica particular dentro de los informes judiciales y pidió establecer si esas lesiones en los dedos guardan relación con una posible manipulación del talio, una sustancia altamente tóxica que puede provocar daños en la piel por contacto y la muerte en caso de ingesta.

Mientras esa línea técnica avanza, la Fiscalía también tiene lista la imputación de cargos contra Guzmán Castro, señalada como presunta autora o cómplice del envío de frambuesas contaminadas con talio a la casa del economista Juan de Bedout, en abril de 2025. La ingesta del alimento habría causado la muerte de su hija menor y de una compañera de colegio, además de dejar graves secuelas en otros dos menores.

Lee También

Según El Tiempo, el ente acusador sostiene que la empresaria se valió de un tercero, de una empresa de mensajería y de engaños para hacer llegar el paquete con los alimentos contaminados el 3 de abril de ese año. La Fiscalía también ha reiterado que Guzmán ya había buscado en internet información sobre los efectos del talio.

A pesar de que el proceso avanza en Colombia, Zulma Guzmán continúa internada en un hospital de Londres, luego de un presunto intento de suicidio en el río Támesis. Allí permanece bajo custodia mientras se concreta su extradición, trámite en el que participan la Cancillería y el Ministerio de Justicia. Para no frenar el expediente, se le asignó un abogado de oficio y ya se solicitó un edicto notificándole que figura formalmente como indiciada.

Otro punto que investiga la Fiscalía es la documentación de la empresaria, pues se estableció que salió del país el 13 de abril de 2025 hacia Argentina y que llegó a movilizarse con dos pasaportes por diferentes países hasta que la Interpol emitió una circular roja en su contra.

También se revisa si existe conexión entre este caso y el fallecimiento de Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout, quien habría sido envenenada con talio antes de morir por un cáncer, hecho que volvió a ser examinado tras la muerte de las dos niñas.

Paralelamente, los investigadores intentan recuperar la información que la empresaria eliminó de sus redes sociales para reconstruir sus movimientos y contactos antes y después del crimen.

(Ver también: ¿Zulma Guzmán no está en peligro? Revelan dato inédito sobre lo que pasó en hospital donde está)

Zulma Guzmán, de 54 años, permanece bajo observación médica en la capital británica mientras la Fiscalía termina de recolectar elementos probatorios para sustentar la imputación formal, en un proceso que —según destaca El Tiempo— avanza con rapidez por la gravedad de los hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.