En medio de la algarabía navideña que tuvo lugar en la madrugada del 24 de diciembre de 2025, Bogotá se vio perturbada por un suceso violento: una intensa persecución policial que culminó en un tiroteo en el corazón de la ciudad. En este, fueron abatidos un delincuente y detenidos otros dos, todos presuntos miembros de una banda dedicada a los robos millonarios en el norte de la capital, según informó El Tiempo. Precisamente en esta zona de alto valor residencial, suelen operar con vehículos de alta velocidad para ejecutar sus asaltos contra comercios y transeúntes.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Confirman cuándo abre la vía que conecta a Villavicencio con Bogotá; se acaba la espera)

Todo inició cuando una camioneta Mitsubishi Montero, en un retén policial en la calle 116 con autopista norte, decidió huir a gran velocidad embistiendo a varios uniformados. A partir de ese hecho se produjo una persecución que no culminó hasta la calle sexta con carrera décima, en pleno sector de San Victorino y en medio del madrugón de compradores para Navidad, dando como salida el citado tiroteo, según el impreso.

Dicho informe periodístico reveló que la misma camioneta ha sido rastreada desde octubre de 2025, circulando las calles bogotanas a velocidades excesivas. Esta Mitsubishi Montero gris neptuno de 1995, con placas de Medellín, acumula un total de 22 multas entre 2016 y 2025, cuyo valor total asciende a los 21 millones de pesos. “El propietario registrado es un empresario de 68 años de Envigado (Antioquia)”, quien es dueño de negocios ferreteros en Sabaneta y se encuentra en la titularidad del coche desde hace casi una década.

Lee También

Este dato produce una serie de interrogantes a los investigadores: ¿se trata de un caso de hurto por parte de la banda para cometer sus delitos o existe algún vínculo con el dueño del vehículo? Los agentes se encuentran buscando al empresario para citarlo e interrogarlo sobre la presencia de delincuentes en su vehículo, según el periódico.

Una particularidad que suma intriga a esta historia es el descubrimiento del modus operandi interestatal de dicha banda. En la estación de gasolina Cusiana, cerca del terminal de transporte de Villavicencio (Meta), las cámaras de seguridad captaron a la misma camioneta, la cual llevaba objetos robados de un parqueadero, estimados en 80 millones de pesos, según detalló El Tiempo. Este detalle aumenta las ciudades a investigar, ya que se presume la utilización del vehículo para operaciones en múltiples regiones, de acuerdo con el rotativo.

Lee También

Mientras la Policía sigue desentrañando esta serie de sucesos que han sido un golpe considerable a la estructura criminal de la ciudad, persisten los interrogantes sobre la propiedad del vehículo y posibles cómplices en este caso, que remarca la violencia creciente en las zonas urbanas. De esta manera, también se evidenciaron conexiones entre delitos en Bogotá y el interior del país, resaltando el uso de tácticas de alto riesgo por parte de la Policía.

* Pulzo.com se escribe con Z