El robo expuesto por Astrid Cáceres, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en su casa la noche del 26 de diciembre de 2025, tiene en vilo a los miembros de la entidad. Cáceres reportó en su cuenta de X que los intrusos sustrajeron de forma selectiva su portátil de trabajo y dos instrumentos musicales de sus hijos, dejando otros objetos de valor intactos, una arista que está siendo investigada por las autoridades competentes.

La directora se ha caracterizado por su incansable búsqueda de transparencia dentro del ICBF, institución que ha remitido inmediatamente cualquier hallazgo de presuntos delitos a la Fiscalía, como afirmó Cáceres en su entorno virtual. “Si fuera un mensaje porque estamos revisando a detalle la contratación 2026, o si fuera un mensaje para evitar que revisemos a fondo lo que pasa en Atlántico, les anunciamos que eso no tiene ya que ver con nosotros, toda información de presuntos delitos la pasamos inmediatamente a Fiscalía”, expresó, enfatizando su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Además, Cáceres insinuó una posible conexión entre este robo y las investigaciones que la entidad ha venido adelantando sobre varias inconsistencias e irregularidades en la contratación para el año 2026, especialmente en la región del Atlántico.

La corrupción y la manipulación de los recursos destinados a los niños, niñas y adolescentes en Colombia han sido un tema preocupante y recurrente. Cáceres, a la cabeza del ICBF, se ha mantenido firme en su decisión de erradicar esta problemática institucional. “Es nuestro deber y nuestro derecho reportar lo que hallamos y así seguirá, nadie en mi entidad puede reservar información que debe ser reportada inmediatamente a entes de control y seguir la ruta anticorrupción”, dijo la directora, instando a la Fiscalía a acelerar las investigaciones de las denuncias presentadas a lo largo del año 2025.

El hurto de su computador de trabajo, que puede contener información sensible, forma parte de las quejas que la directora ha hecho. Cáceres no dudó en lanzar un desafío directo a aquellos que intentan beneficiarse de los recursos destinados a la niñez; “Los negocios se acabaron acá…ya no hay nada que hacer por este lado, intenten robar en otro lado que no sea la plata de los niños y niñas… sigo adelante”.

