Una situación bastante grave se presentó en la noche de este viernes, 26 de diciembre, en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, justo en medio de la Feria de Cali que irá hasta el próximo 30 de diciembre.

(Ver también: Identifican a 2 policías que murieron por atentado en Cali; iban en moto cuando les explotó artefacto)

Según información preliminar, en la zona de La Casona, más específicamente en la transversal 103 con diagonal 26p, una patrulla de la Policía iba rondando el sector, cuando un elemento explosivo, precisamente una granada, explotó.

De inmediato se activaron las autoridades y quedó en constancia que el saldo de este atentado fue de dos civiles heridos, un conductor de taxi y un peatón, pero sin consecuencias graves.

Estas son imágenes de la situación:

🚨 Atentado en el oriente de Cali. Explosión deja al menos dos personas heridas en ataque contra patrulla de Policía; esto se sabe ▼ https://t.co/WSFuDGneqf Video: Suministrado pic.twitter.com/ChuWtyQpvg — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 27, 2025

#Atento | Un nuevo atentado se presentó en el norte de Cali en la noche de este viernes. La explosión dejó un taxista herido y dos policías heridos pic.twitter.com/Wf62fgDoRx — Diario La República (@larepublica_co) December 27, 2025

#OrdenPúblico | Un taxista herido y dos policías con heridas leves, deja el atentado con una granada en el sector de La Casona, oriente de #Cali. pic.twitter.com/IsvRZEvYqG — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 27, 2025

Por lo pronto, en ese sector ya hacen presencia unidades de la Policía Nacional y agentes de la Sijín para avanzar en la investigación, al tiempo que se adelanta un plan candado para dar con la captura de los responsables de este hecho.

(Ver también: Murió familiar de Francia Márquez, luego de cirugía estética en clínica clandestina de Cali)

La buena noticia es que no hubo heridos de gravedad, pero igual la Alcaldía y las autoridades aumentarán los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la Feria, recordando que miles de personas llegaron para presenciar los actos culturales y musicales que se llevarán a cabo durante estos días.

