Colombia atraviesa una difícil situación ante el desastre que vive por las severas inundaciones de invierno en Córdoba. En medio de un complejo panorama, en las últimas horas, se conoció la renuncia de Juan Acevedo Rocha, presidente encargado de la Hidroeléctrica de Urrá, una de las principales compañías de energía hidroeléctrica del país, luego de una petición directa del presidente Gustavo Petro para su retiro.

Según lo informado por El Tiempo, la renuncia fue solicitada por el ministro Edwin Palma, en medio de una inédita crisis humanitaria provocada por fuertes lluvias asociadas a frentes fríos provenientes del norte que se adentraron en el mar Caribe a finales de enero de 2026.

Las consecuencias de esta catástrofe resultaron devastadoras: desbordamientos de ríos, 14 muertes, cerca de 9.000 viviendas destruidas, 50.000 familias y 300.000 personas afectadas en los departamentos de Córdoba y Sucre, además de inundaciones en 35.000 hectáreas de tierra.

Tras la magnitud de esta situación, el presidente Gustavo Petro declaró emergencia económica, ambiental y social con el objetivo de encarar una calamidad que desbordó la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. De acuerdo con lo explicado por el mandatario, las medidas incluyen la intervención del Ejército Nacional para retirar diques ilegales y restaurar el flujo natural del agua en la región del Bajo Sinú.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió, además, un riesgo latente de nuevas inundaciones, debido a que se esperan lluvias intensas al menos hasta el 9 de febrero de 2026, por la llegada de un frente frío de origen ártico.

A la desesperación por la pérdida de cosechas y viviendas se suma el malestar de los habitantes locales, quienes denuncian abandono institucional y falta de ayuda. Varios de ellos describen la situación como la más grave desde 1997.

Hasta el momento, no existen detalles adicionales sobre las razones específicas de la renuncia del director de Hidroeléctrica de Urra, ni sobre la identidad del ejecutivo, según las fuentes consultadas.

¿Por qué la renuncia del director de Hidroeléctrica de Urra en medio de la crisis?

Aunque los motivos concretos de la dimisión todavía no se conocen, el contexto de la emergencia y el reclamo de las comunidades afectadas plantean interrogantes sobre el impacto que las crisis ambientales tienen en las estructuras políticas y económicas del país.

Si bien desde el Gobierno se anunciaron medidas, queda abierta la reflexión sobre el nivel de preparación de Colombia para enfrentar desastres naturales de esta magnitud en el futuro. En ese escenario, la renuncia se convierte en un hecho significativo, aunque persisten numerosas preguntas sin respuesta.

