De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la carrera 62 con calle 100, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron a la víctima para robarle dinero en efectivo. Durante el ataque, los delincuentes le dispararon con un arma traumática antes de huir del lugar.

Tras el asalto, la mujer fue trasladada de urgencia a la Clínica Shaio, donde recibió atención médica, explicó Blu Radio. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar con el paradero de los responsables. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los agresores y establecer la ruta de escape que utilizaron tras cometer el robo.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que, en caso de retirar grandes sumas de dinero, soliciten acompañamiento policial y reporten cualquier situación sospechosa a la línea de emergencias 123.

