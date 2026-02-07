La reconocida periodista Catalina Botero denunció públicamente haber sido víctima de un hurto en un parqueadero público del norte de Bogotá, ocurrido la noche del viernes 6 de febrero.

Según relató en sus redes sociales, el robo se produjo mientras ella se encontraba comiendo en un restaurante cercano.

Hoy Bogotá me falló y me duele profundamente, de verdad. Me rompieron el vidrio del carro, mientras comia en un restaurante, me robaron TODO en un parqueadero público del Distrito, Calle 70 # 9-95. Pagué lo que la ciudad me cobró. Llegué desde Medellín enamorada de Bogotá, pero… pic.twitter.com/egcKI7CCOV — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) February 7, 2026

Botero aseguró que, luego de entregar sus datos a las autoridades, la respuesta fue insuficiente y prácticamente nula. “Aquí no cuidan a la ciudadanía: la Policía minimiza (…) no hicieron nada, nadie responde”, expresó, señalando la falta de reacción efectiva frente a los hechos.

La periodista insistió en que este tipo de situaciones se repiten a diario, reflejando la normalización de la inseguridad y la impunidad en la ciudad.

En su pronunciamiento, la periodista hizo un llamado directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitando medidas concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Bogotá da miedo y reina la impunidad. La inseguridad se normalizó, la autoridad desapareció y la ciudadanía quedó sola. Gobernar no es posar para la foto, es garantizar seguridad. Hoy fallaron. Y mucho”, afirmó.

Botero enfatizó que su caso no es aislado, sino uno más de los miles que ocurren a diario y que quedan sin respuesta debido a la indiferencia estatal.

Además, hizo un llamado específico para que se revisen las cámaras de seguridad del sector y se identifiquen a los responsables.

“Alcalde, de verdad le pido que por lo menos vean las cámaras, identifiquen a los responsables o algo. Qué horror saber que eso le pasa a mucha gente todos los días y mi caso es uno del montón”, añadió, destacando la urgencia de aprovechar la tecnología disponible para prevenir y esclarecer estos delitos.

El caso de Catalina Botero vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en Bogotá, mostrando que incluso figuras públicas reconocidas no están exentas de ser víctimas de la delincuencia.

Su denuncia apunta a la necesidad de una acción más firme y coordinada por parte de las autoridades, así como de una supervisión efectiva en espacios públicos, como parqueaderos y áreas comerciales, donde la ciudadanía debería sentirse protegida.

Con su mensaje, Botero busca visibilizar la vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos en su día a día y exigir un compromiso real de la administración local para garantizar seguridad y justicia, recordando que gobernar implica responder a los problemas de la gente y no solo posar para las cámaras.

