Los creadores de contenido conocidos como ‘Los montañeros‘ denunciaron públicamente a través de sus redes sociales una situación delicada que están viviendo con un extrabajador de su restaurante familiar.

(Vea también: ¿Quiénes son ‘Los Montañeros’ y cómo se dieron a conocer?)

Según relataron, Juan Diego Cortés Osorio, quien estuvo laborando como administrador por apenas 15 días, se apropió de dinero y objetos de la empresa, provocando un fuerte perjuicio tanto económico como moral para la familia.

‘Los montañeros’ explicaron que depositaron su confianza en Cortés Osorio desde el inicio, otorgándole el cargo de administrador del restaurante. Sin embargo, surgieron problemas relacionados con su asistencia y desempeño. El joven llegaba tarde al trabajo y sus mismos compañeros presentaban quejas sobre su comportamiento y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOS MONTAÑEROS (@losmontaneros)

El 2 de enero, según relatan, ocurrió el hecho más grave: Cortés Osorio dejó solo el establecimiento por media hora y aprovechó para sustraer un computador, un celular de la empresa, el dinero de las ventas acumuladas de días anteriores e incluso las propinas de sus compañeros.

Luego de este hecho, desapareció, justificando su ausencia con que “estaba haciendo unos negocios”, pero nunca regresó.

Frente a esta situación, la familia decidió prescindir de sus servicios, argumentando que aún no había completado el periodo de prueba. Los Montañeros le solicitaron que devolviera los bienes que no le pertenecían, pero Cortés Osorio hizo caso omiso.

Al tercer día apareció y, de manera intimidante, dijo que si querían recuperar el dinero, tendrían que ir a buscarlo, pues “tenía unos amigos que querían conocernos. Este acto no solo constituyó un robo, sino que nos amenazó”. Situación que llevó a los afectados a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

El equipo de abogados de ‘Los montañeros’ se comunicó con Cortés Osorio, pero este respondió desafiando la autoridad legal, insultando a los denunciantes y manifestando que “hicieran lo que quisieran”.

Además, los creadores de contenido señalaron que el extrabajador ha continuado afectando su reputación mediante la creación de perfiles falsos en redes sociales, donde difama a cada uno de ellos, incluso atacando a la madre de la familia con comentarios ofensivos sobre su ética y valores.

‘Los montañeros’ enfatizaron que su negocio familiar, que lleva tres años operando, nunca había tenido inconvenientes con colaboradores ni problemas legales, y que este caso representa un daño directo a su imagen construida durante siete años de trayectoria.

Aseguraron que, de suceder algo a ellos o a su círculo cercano, responsabilizan únicamente a Juan Diego Cortés Osorio, y que cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional y de sus abogados para seguir con el proceso legal.

Finalmente, la madre de ‘Los montañeros’ indicó que la denuncia se está haciendo con la autorización y seguimiento de las autoridades competentes, buscando que la Fiscalía tome cartas en el asunto y se garantice justicia frente a los daños económicos y morales ocasionados por este extrabajador.

