La imposibilidad de Daniel Quintero para inscribirse en la consulta presidencial abrió un nuevo escenario político, donde ahora surge el nombre de su esposa, Diana Osorio, como posible aspirante a la presidencia. La opción tomó fuerza después de que la Registraduría Nacional rechazara la postulación del exalcalde de Medellín para participar en la votación prevista para marzo.

Sigue a PULZO en Discover

Diana Osorio confirmó que recibió una invitación formal del Partido del Trabajo de Colombia para postular su nombre en la consulta presidencial del progresismo, junto a figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

(Vea también: Claudia López no se rinde e insiste en consulta con Sergio Fajardo; se reunirán esta semana)

En sus declaraciones, Osorio afirmó que recibió la propuesta con gratitud y resaltó que proviene de sectores que consideran que la política debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los grupos tradicionales de poder. Además, sostuvo que a Daniel Quintero se le ha negado de manera reiterada la posibilidad de competir por la Presidencia, no por falta de ideas, sino por incomodar al establecimiento durante su gestión como alcalde de Medellín.

Lee También

#RetoElecciones2026 Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero, confirmó que recibió una invitación del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata en la consulta de la izquierda, Frente por la Vida, luego de que la Registraduría negara la inscripción del exalcalde de… pic.twitter.com/OLPY9t1cD6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

Osorio aseguró que su esposo enfrentó resistencias por denunciar presuntas irregularidades en proyectos como Hidroituango y por confrontar lo que calificó como redes de privilegios e injusticias. En ese contexto, explicó que evaluará con seriedad la invitación para aspirar a la Presidencia, con la intención de defender una democracia sin trampas y una política que no se subordine a los más poderosos del país.

(Vea también: [Video] Inesperada movida de Vicky Dávila contra Petro en Medellín, con megáfono en mano: “Lo reto”)

Osorio también manifestó que se tomará unos días para analizar el camino a seguir y que agotará los mecanismos legales antes de dar una respuesta definitiva. “Vamos a agotar todos los mecanismos legales y en los próximos días me pronunciaré de fondo sobre este camino”, afirmó.

#RetoElecciones2026 Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero, confirmó que recibió una invitación del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata en la consulta de la izquierda, Frente por la Vida, luego de que la Registraduría negara la inscripción del exalcalde de… pic.twitter.com/OLPY9t1cD6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

Lee También

Daniel Quintero, por su parte, cuestionó la decisión de la Registraduría, al considerar que esa entidad no tiene competencia para definir si puede participar en la consulta, y que esa determinación corresponde al Consejo Nacional Electoral. No obstante, la Registraduría fue enfática al negar su inscripción, al señalar que no es constitucional ni legal que un ciudadano participe en consultas por agrupaciones distintas tras haber sido derrotado previamente.

* Pulzo.com se escribe con Z