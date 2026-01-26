Claudia López, una vez más, puso en el centro de esa conversación al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo. A su juicio, es clave ofrecer una opción diferente a la consulta de centro derecha en la que participan candidatos como David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.

(Lea también: Cepeda lidera nueva encuesta del CNC y el centro sorprende con un crecimiento notable)

La exalcaldesa aseguró que en los próximos días sostendrá una reunión con Fajardo, luego de que el candidato dejara abierta la puerta a evaluar su participación en una consulta interpartidista, un giro frente a su postura inicial de ir directamente a la primera vuelta presidencial.

En un video publicado en sus redes sociales este lunes 26 de enero, López también señaló que sigue a la espera de respuestas formales de otros aspirantes del centro político, como Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo.

“¡La que persevera alcanza! Sergio Fajardo descartó con total claridad la consulta uribista y abrió la puerta a evaluar nuestra propuesta de hacer una tercera consulta el 8 de marzo. ¡La unidad es con la gente y en las urnas! Esta semana nos reuniremos. Vamos imparables”, escribió.

Sergio Fajardo descarta consulta con Paloma Valencia y Vicky Dávila

Las declaraciones de la exalcaldesa se conocen pocas horas después de que Fajardo reconociera públicamente que está revisando distintas alternativas para fortalecer su candidatura. Aunque reiteró que no participará en la ‘Gran Consulta por Colombia’, impulsada por sectores de derecha y centro derecha, sí admitió que podría considerar un escenario de consulta con fuerzas afines al centro.

“Representa los extremos que quiero combatir. Nosotros estamos construyendo un camino distinto, uno que no repita errores del pasado”, dijo en Noticias Caracol el exgobernador al referirse a esa iniciativa.

No obstante, dejó claro que su equipo analiza diferentes rutas de campaña. “Estamos definiendo nuevas estrategias. Considero todas las oportunidades. No descarto ninguna opción”, afirmó.

Fajardo cuenta con el aval del partido Dignidad y Compromiso y busca mejorar los resultados obtenidos en las elecciones de 2018 y 2022, en las que quedó por fuera de la segunda vuelta. En ese contexto, la posibilidad de una consulta de centro aparece como una alternativa para ampliar su base electoral y evitar la dispersión de votos.

Por ahora, el escenario sigue abierto. Mientras Claudia López presiona por la unidad y anuncia encuentros clave en los próximos días, Sergio Fajardo evalúa si ese camino encaja con su estrategia.

