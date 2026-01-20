La propuesta de Claudia López de impulsar una consulta presidencial de centro de cara a las elecciones de 2026 desató una fuerte reacción desde otro sector político. La periodista y precandidata Vicky Dávila lanzó un duro mensaje contra la exalcaldesa de Bogotá, a través de sus redes sociales.

En su cuenta de X, Dávila cuestionó las intenciones de López y aseguró que la iniciativa responde a un interés personal más que a una apuesta colectiva.

En el mismo mensaje, Dávila añadió que López estaría recurriendo al discurso de que “la derecha es mala” para posicionarse políticamente, y fue más allá al calificarla como una figura “perversa y utilitarista”, además de señalarla como una “politiquera no confiable”.

La camaleónica Claudia López anda cuadrando una consulta para ella, con las reglas de ella, para ganar ella, usando a otros, y con el cuentico de que la derecha es mala y que todos son malos menos ella. Ella es perversa y utilitarista. Es una politiquera NO confiable. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 20, 2026

Definición de las consultas presidenciales

López aseguró que ya ha invitado a figuras como Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage y Sergio Fajardo, con el objetivo de construir una alternativa distinta a las consultas que ya están en marcha. No obstante, reconoció que aún no hay una decisión definitiva por parte de los convocados.

El nombre de Claudia López ha sido solo mencionado, mas no confirmado, dentro de la Gran Consulta en la Dávila participa. Este cruce deja más que claro que no harán parte del mismo proyecto político.

Consultas presidenciales que se alistan en Colombia

De acuerdo con el calendario electoral, hasta el momento, el próximo 8 de marzo, los colombianos recibirán un tarjetón con dos consultas presidenciales, en las que solo se podrá votar por una.

La consulta de derecha estaría integrada por nombres como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán.

Por su parte, la consulta de izquierda la conformarían Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, quienes buscan definir un candidato único para ese sector político.

En ese panorama, la eventual consulta de centro, promovida por Claudia López, sumaría otro jugador. Sin embargo, aún no se ha formalizado y deberá definirse con antelación para que la Registraduría Nacional pueda incluirla dentro del tarjetón oficial.

