La senadora Martha Peralta, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), aseguró que el Gobierno necesita consolidar mayorías en el Legislativo para garantizar la gobernabilidad y avanzar en las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, esas que tanta polémica han causado.

Las declaraciones se dieron en un evento en La Guajira, que contó con la asistencia de cerca de 3.000 personas, según informó La FM, medio que recogió las palabras de la congresista.

En su intervención, Peralta fue enfática al señalar que el Ejecutivo no puede gobernar en solitario. “No es suficiente con tener presidente, vamos a ser mayoría en el Congreso”, advirtió ante los asistentes.

La Guajira habló con fuerza, con presencia y con poder popular en las calles. Gracias a cada persona que salió, que acompañó y que caminó con nosotros. Ayúdenme a compartir este video. Creyeron que con ataques y señalamientos podían detener este proceso. Se equivocaron. Cuando… pic.twitter.com/Ku66bsAoQX — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) January 19, 2026

Buscan defensa a las reformas de Petro

Durante el evento, la senadora, quien es cabeza de lista del MAIS y una de las principales defensoras del Gobierno en el Capitolio, destacó la necesidad de seguir impulsando las reformas sociales aprobadas y las que aún están en trámite.

De acuerdo con lo reportado por La FM, Peralta resaltó especialmente la reforma pensional y la reforma laboral, asegurando que estas iniciativas han permitido avanzar en derechos sociales.

“Desde ahí impulsamos reformas históricas: la reforma pensional, que hoy garantiza un ingreso básico a millones de adultos mayores; la reforma laboral, que devolvió derechos, dignidad y justicia a los trabajadores y a los aprendices del Sena”, señaló la congresista.

En ese sentido, insistió en que una bancada fuerte es clave para sostener y profundizar los cambios promovidos por el presidente.

