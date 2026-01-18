Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse los últimos resultados de intención de voto, en los que insistió en que su candidatura es “la única que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia: Iván Cepeda”. En su trino, De la Espriella calificó al senador del Pacto Histórico como “el heredero de Petro y la narcoguerrilla” y llamó a sus seguidores a concentrarse únicamente en derrotarlo, evitando discusiones con otros aspirantes.
El abogado señaló que su propuesta, a la que también llamó ‘El Tigre’, es un fenómeno popular y aseguró que la verdadera unidad es con el pueblo, extendiendo una invitación a quienes quieran sumarse a su proyecto rumbo a la “batalla definitiva”. De La Espriella cerró su mensaje con expresiones de motivación y “humildad y mucho más trabajo” para avanzar en la contienda electoral.
(Vea también: MOE alerta que cuentas de campañas al Congreso 2026 siguen sin publicarse)
Todas las encuestas han sido claras, gracias a Dios: mi candidatura es la única que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia: Iván Cepeda. El populismo radical está unido en torno al heredero de Petro y la narcoguerrilla.Lee También
Evento político de Iván Cepeda se habría hecho en finca de la SAE; el precandidato respondió Con canción incluida, la casa Char destapó su carta al Senado Varios candidatos se las dieron de vivos con firmas presentadas a la Registraduría: “Nos inquieta mucho” Revelan quién donó el 75 % de los gastos de campaña de Iván Cepeda, en octubre pasado
El Tigre… pic.twitter.com/H8QrSGrTFv
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 19, 2026
Resultados de la encuesta presidencial de Noticias RCN
Estos pronunciamientos llegan en medio de una encuesta de Noticias RCN y la encuestadora GAD3 que coloca a Iván Cepeda liderando la intención de voto con 30 %, seguido de Abelardo de la Espriella con 22 % y Paloma Valencia con 3 %, si la elección presidencial fuera mañana. Además, el sondeo muestra que otros aspirantes como Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón registran 2 % cada uno, mientras que el voto en blanco alcanza 5 %.
Este panorama refleja una competencia polarizada entre Cepeda y De la Espriella, con un número todavía importante de indecisos (11 % “ninguno” y 14 % NS/NC), lo que indica que la carrera presidencial de 2026 sigue siendo dinámica y sujeta a cambios conforme se acerquen los comicios.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO