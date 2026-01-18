Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse los últimos resultados de intención de voto, en los que insistió en que su candidatura es “la única que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia: Iván Cepeda”. En su trino, De la Espriella calificó al senador del Pacto Histórico como “el heredero de Petro y la narcoguerrilla” y llamó a sus seguidores a concentrarse únicamente en derrotarlo, evitando discusiones con otros aspirantes.

El abogado señaló que su propuesta, a la que también llamó ‘El Tigre’, es un fenómeno popular y aseguró que la verdadera unidad es con el pueblo, extendiendo una invitación a quienes quieran sumarse a su proyecto rumbo a la “batalla definitiva”. De La Espriella cerró su mensaje con expresiones de motivación y “humildad y mucho más trabajo” para avanzar en la contienda electoral.

Resultados de la encuesta presidencial de Noticias RCN

Estos pronunciamientos llegan en medio de una encuesta de Noticias RCN y la encuestadora GAD3 que coloca a Iván Cepeda liderando la intención de voto con 30 %, seguido de Abelardo de la Espriella con 22 % y Paloma Valencia con 3 %, si la elección presidencial fuera mañana. Además, el sondeo muestra que otros aspirantes como Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón registran 2 % cada uno, mientras que el voto en blanco alcanza 5 %.

Este panorama refleja una competencia polarizada entre Cepeda y De la Espriella, con un número todavía importante de indecisos (11 % “ninguno” y 14 % NS/NC), lo que indica que la carrera presidencial de 2026 sigue siendo dinámica y sujeta a cambios conforme se acerquen los comicios.

